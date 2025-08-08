Нового конкурента Cadillac Escalade від Jeep розсекретили до презентації (відео)

Опубліковано офіційні фото та відео Jeep Grand Wagoneer. Великий рамний позашляховик зміниться зовні та вперше отримає електрифіковану установку.

Новий Jeep Grand Wagoneer 2026 офіційно презентують восени. Перші подробиці модернізованого позашляховика розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

На фото видно, що в Jeep Grand Wagoneer 2026 нова передня частина. Вузька решітка радіатора та тоненька оптика зробили авто схожим на електромобіль Jeep Wagoneer S. Крім того, збільшено повітрозабірник у бампері і встановлено нові колісні диски.

Рамний позашляховик залишиться конкурентом Cadillac Escalade та Lincoln Navigator вартістю приблизно від $85 000. На фото показали стандартну 5,4-метрову версію, але в лінійці залишиться і подовжений 5,7-метровий варіант.

Збереже новий Jeep Grand Wagoneer і 3,0-літрову бензинову турбошістку Hurricane потужністю 540 сил. Крім того, з’явиться 663-сильна плагін-гібридна установка від пікапа Ram 1500 Ramcharger із 3,6-літровим V6 та парою електромоторів. Її запас ходу перевищить 1000 км.

