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На ринок вийде електрифікований американський пікап із запасом ходу понад 1100 км (відео)

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Фото: RAM | Ram 1500 Ramcharger — електрифікована версія пікапа

Новий Ram 1500 Ramcharger отримає 663-сильну електричну установку і зможе розганятися до сотні за 4,5 секунди. Запас ходу пікапа складе1110 км.

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Пікап Ram 1500 невдовзі отримає електрифіковані варіанти. Першим із них стане Ramcharger, який виведуть на ринок у другій половині нинішнього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Ram 1500 Ramcharger кине виклик електропікапам Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning та Chevrolet Silverado EV. Він отримає два електромотори (по одному на вісь), які сумарно розвивають 663 к. с. та 833 Н∙м.

Цього достатньо, аби розганятися до 100 км/год за 4,5 с та буксирувати 6,3-тонний причіп. Вантажопідйомність становить 1191 кг.

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Запас ходу Ram 1500 Ramcharger становить 1110 км
Фото: RAM

Ram 1500 Ramcharger має невелику батарею ємністю 92 кВт∙год. Її достатньо, аби проїхати 233 км. Швидка зарядка потужністю 175 кВт дозволяє додати 80 км за 10 хвилин.

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Крім того, пікап Ram отримав 3,6-літровий бензиновий V6 на 271 к. с., який не обертає колеса, а виконує роль генератора. 102-літрового бака вистачає ще на 877 км, тобто загальний запас ходу Ram 1500 Ramcharger на бензині та електротязі становить 1110 км.

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Модель пропонуватимуть у багатих комплектаціях
Фото: RAM

У 2026 році з’явиться і "чистий" електромобіль Ram 1500 REV. Він отримає таку ж силову установку, проте буде оснащений більшою батареєю на 168 кВт∙год і зможе проїхати 560 км без підзарядки.

Електромобілі Ram 1500 пропонуватимуть у багатих комплектаціях. Зокрема, пікапи отримають три дисплеї на передній панелі, камери та електропакет.

Примітно, що це не перший електромобіль Ram, адже нещодавно компанія почала виробляти електрофургон.

Також Фокус писав, що в Києві бачили 700-сильний заряджений пікап Ram 1500 TRX у лімітованій версії.