На рынок выйдет электрифицированный американский пикап с запасом хода более 1100 км (видео)

Новый Ram 1500 Ramcharger получит 663-сильную электрическую установку и сможет разгоняться до сотни за 4,5 секунды. Запас хода пикапа составит 1110 км.

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Пикап Ram 1500 вскоре получит электрифицированные варианты. Первым из них станет Ramcharger, который выведут на рынок во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Ram 1500 Ramcharger бросит вызов электропикапам Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV. Он получит два электромотора (по одному на ось), которые суммарно развивают 663 л.с. и 833 Н∙м.

Этого достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с и буксировать 6,3-тонный прицеп. Грузоподъемность составляет 1191 кг.

Запас хода Ram 1500 Ramcharger составляет 1110 км Фото: RAM

Ram 1500 Ramcharger имеет небольшую батарею емкостью 92 кВт∙ч. Ее достаточно, чтобы проехать 233 км. Быстрая зарядка мощностью 175 кВт позволяет добавить 80 км за 10 минут.

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Кроме того, пикап Ram получил 3,6-литровый бензиновый V6 на 271 л. с., который не вращает колеса, а выполняет роль генератора. 102-литрового бака хватает еще на 877 км, то есть общий запас хода Ram 1500 Ramcharger на бензине и электротяге составляет 1110 км.

Модель будут предлагать в богатых комплектациях Фото: RAM

В 2026 году появится и "чистый" электромобиль Ram 1500 REV. Он получит такую же силовую установку, однако будет оснащен более крупной батареей на 168 кВт∙ч и сможет проехать 560 км без подзарядки.

Электромобили Ram 1500 будут предлагать в богатых комплектациях. В частности, пикапы получат три дисплея на передней панели, камеры и электропакет.

Примечательно, что это не первый электромобиль Ram, ведь недавно компания начала производить электрофургон.

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