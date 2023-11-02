Монстр на 700 сил: в Европе стартуют продажи самого мощного в мире пикапа (фото)

RAM 1500 TRX оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 702 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и обладает отличной проходимостью.

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Заряженный пикап Ram 1500 TRX выходит на европейский рынок. Сверхмощную модель будут продавать небольшими партиями и в особых версиях. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Сначала в Европе появилась лимитированная версия Lunar Edition, а теперь к ней присоединяется Ram 1500 TRX Final Edition. Это прощальная модификация пикапа: дело в том, что в конце нынешнего года заряженную версию Ram снимут с производства.

Пикап оснащен 702-сильным V8 Фото: Stellantis

Всего выпустят только 4000 Ram 1500 TRX Final Edition и большинство из них, конечно же, продадут в Северной Америке. Такие пикапы отличаются особым окрасом кузова и специальными 18-дюймовыми дисками. В салоне появились карбоновые детали и контрастная прострочка, а также установлена табличка с VIN-номеру авто.

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Комплектация Ram 1500 TRX Final Edition включает проекцию на лобовое стекло, электропривод передних сидений и акустика Harman Kardon с 19 динамиками. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы упреждения столкновений спереди и сзади, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

В салоне появились карбоновые вставки Фото: Stellantis

Заряженный пикап Ram 1500 TRX, подробности и характеристики

Напомним, что новый Ram 1500 TRX – самый мощный бензиновый пикап в мире. Он оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 Hemi на 702 л. с. и 880 Нм, позаимствованным у Dodge Challenger Hellcat.

Заряженный пикап Ram 1500 TRX способен разогнаться до 1000 км/ч за 4,5 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 12,9 с. Максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

Внутри появилась табличка с номером кузова авто Фото: Stellantis

К тому же, авто подготовлено к тяжелому бездорожью. У него усиленная подвеска с амортизаторами Bilstein, установлены внедорожные шины и защита днища, а клиренс вырос до 300 мм.

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