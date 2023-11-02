Монстр на 700 сил: у Європі стартують продажі найпотужнішого у світі пікапа (фото)

RAM 1500 TRX оснащений 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 702 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і має чудову прохідність.

Related video

Заряджений пікап Ram 1500 TRX виходить на європейський ринок. Надпотужну модель продаватимуть невеликими партіями та в особливих версіях. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Спочатку в Європі з'явилася лімітована версія Lunar Edition, а тепер до неї приєднується Ram 1500 TRX Final Edition. Це прощальна модифікація пікапа: річ у тім, що наприкінці нинішнього року заряджену версію Ram знімуть із виробництва.

Пікап оснащений 702-сильним V8 Фото: Stellantis

Загалом випустять тільки 4000 Ram 1500 TRX Final Edition і більшість із них, звісно ж, продадуть у Північній Америці. Такі пікапи відрізняються особливим забарвленням кузова і спеціальними 18-дюймовими дисками. У салоні з'явилися карбонові деталі і контрастна прострочка, а також встановлена табличка з VIN-номером авто.

Важливо

BMW X6 на мінімалках: Fiat представив недорогий спортивний купе-кросовер (фото)

Комплектація Ram 1500 TRX Final Edition охоплює проєкцію на лобове скло, електропривод передніх сидінь і акустику Harman Kardon з 19 динаміками. Також передбачені адаптивний круїз-контроль, системи попередження зіткнень спереду і ззаду, утримання в смузі і контролю "сліпих" зон.

У салоні з'явилися карбонові вставки Фото: Stellantis

Заряджений пікап Ram 1500 TRX, подробиці та характеристики

Нагадаємо, що новий Ram 1500 TRX — найпотужніший бензиновий пікап у світі. Він оснащений 6,2-літровим компресорним V8 Hemi на 702 к. с. і 880 Нм, запозиченим у Dodge Challenger Hellcat.

Заряджений пікап Ram 1500 TRX здатний розігнатися до 1000 км/год за 4,5 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 12,9 с. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.

Всередині з'явилася табличка з номером кузова авто Фото: Stellantis

До того ж, авто підготовлене до важкого бездоріжжя. У нього посилена підвіска з амортизаторами Bilstein, встановлені позашляхові шини і захист днища, а кліренс зріс до 300 мм.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився пікап Volkswagen Amarok другого покоління.

Також ми писали про потужний 475-сильний пікап Toyota.