BMW X6 на мінімалках: Fiat представив недорогий спортивний купе-кросовер (фото)

Новий Fiat Fastback Abarth став яскравішим на вигляд і цікавішим в управлінні. Кросовер оснащений 180-сильним турбомотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,6 с.

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Лінійку Fiat Fastback 2023 поповнила спортивна версія від Abarth. Заряджений купе-кросовер презентували в Бразилії і він уже надходить у продаж за ціною від $32 000. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Fiat.

Ззаду встановлено загострений спойлер Фото: Fiat

Як правило, тюнінг Fiat від Abarth має на увазі підвищення потужності двигуна, однак це не той випадок. Кросовер Fiat Fastback зберіг 1,3-літровий 180-сильний турбомотор.

Втім, автомобіль все ж став швидшим, адже його 6-ступінчасту автоматичну КПП переналаштували і доповнили спортивним режимом. Час розгону до 100 км/год скоротився на півсекунди — до 7,6 с.

Оздоблення салону розбавлене червоними акцентами Фото: Fiat

Більше уваги в Abarth приділили ходовій. Новий Fiat Fastback отримав жорсткіші амортизатори та збільшені гальма, а його рульове управління переналаштовано.

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Відрізнити Fiat Fastback Abarth від стандартної моделі можна за агресивнішим дизайном решітки радіатора і бамперів, заднім спойлером, 18-дюймовими дисками і відсутністю пластикового позашляхового обвісу. Кліренс зменшено до 215 мм. У кросовера стрімкий купеподібний силует у стилі BMW X6 та Infiniti QX55.

Усередині встановлені спортивні крісла Фото: Fiat

Тюнінг Fiat Fastback охоплює і доопрацювання інтер'єру. З'явилися спортивні крісла і кермо, а оздоблення розбавлене червоною прострочкою і вставками "під карбон". Авто має великий 516-літровий багажник.

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