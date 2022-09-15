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Перший купе-кросовер Fiat стане доступною альтернативою BMW X6 (фото)

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Фото: Stellantis | У Fiat Fastback похилий купеподібний дах

Бюджетний купе-кросовер Fiat Fastback відрізняється стрімким дизайном та багатим оснащенням. Модель комплектують турбомоторами потужністю до 180 к. с.

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Fiat офіційно презентував свій перший купе-кросовер Fastback. Недорога модель надійде у виробництво до кінця осені й коштуватиме від 25 000 до 29 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт італійського бренду.

Новий Fiat Fastback, Fiat Fastback, кросовер Fiat, Fiat Fastback 2023, кросовер Fiat Fastback
Новий Fiat Fastback коштує від 25 000 доларів
Фото: Stellantis

Виробництво моделі налагодять у Бразилії, але планується її продаж і в інших країнах. Новий Fiat Fastback стане конкурентом бюджетним купе-кросоверам Renault Arkana та Volkswagen Taigo, які представлені і в Європі. За розмірами він трохи більший за суперників.

Новий Fiat Fastback, Fiat Fastback, кросовер Fiat, Fiat Fastback 2023, кросовер Fiat Fastback
Задня частина Fiat Fastback загострена
Фото: Stellantis

Габарити Fiat Fastback 2023:

  • Довжина — 4427 мм
  • Ширина — 1774 мм
  • Висота — 1545 мм
  • Колісна база — 2532 мм
  • Кліренс — 192 мм
Новий Fiat Fastback, Fiat Fastback, кросовер Fiat, Fiat Fastback 2023, кросовер Fiat Fastback
Показники приладів виведені на дисплей
Фото: Stellantis

Купе-кросовер побудований на базі Fiat Pulse — у нього такі ж розкосі фари та широка решітка радіатора. А ось профіль Fiat Fastback динамічніший — з похилим дахом і загостреною задньою частиною в дусі BMW X6 і X4. Топова версія отримала обваження від Abarth.

У бюджетної моделі багата комплектація
У бюджетної моделі багата комплектація
Фото: Stellantis

Інтер'єр Fastback практично повністю повторює салон Fiat Pulse у топовій версії. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей з діагоналлю 8,4-10,1 дюйма (залежно від рівня оснащення). Об'єм багажника складає 516 л.

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Бюджетний кросовер Fiat досить багато оснащений. Вже в базовій версії є діодні фари, 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік, камера заднього виду, круїз-контроль, бездротова зарядка для смартфонів, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

Новий Fiat Fastback, Fiat Fastback, кросовер Fiat, Fiat Fastback 2023, кросовер Fiat Fastback
Об'єм багажника складає 516 л
Фото: Stellantis

Новий Fiat Fastback запропонований з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (125 к. с.) та 1,3 л (180 к. с.). У першому випадку встановлено варіатор, у другому — 6-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 9,4 та 8,1 с, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали недорогий кросовер за ціною від 10 000 доларів.