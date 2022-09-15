Перший купе-кросовер Fiat стане доступною альтернативою BMW X6 (фото)
Бюджетний купе-кросовер Fiat Fastback відрізняється стрімким дизайном та багатим оснащенням. Модель комплектують турбомоторами потужністю до 180 к. с.
Fiat офіційно презентував свій перший купе-кросовер Fastback. Недорога модель надійде у виробництво до кінця осені й коштуватиме від 25 000 до 29 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт італійського бренду.
Виробництво моделі налагодять у Бразилії, але планується її продаж і в інших країнах. Новий Fiat Fastback стане конкурентом бюджетним купе-кросоверам Renault Arkana та Volkswagen Taigo, які представлені і в Європі. За розмірами він трохи більший за суперників.
Габарити Fiat Fastback 2023:
- Довжина — 4427 мм
- Ширина — 1774 мм
- Висота — 1545 мм
- Колісна база — 2532 мм
- Кліренс — 192 мм
Купе-кросовер побудований на базі Fiat Pulse — у нього такі ж розкосі фари та широка решітка радіатора. А ось профіль Fiat Fastback динамічніший — з похилим дахом і загостреною задньою частиною в дусі BMW X6 і X4. Топова версія отримала обваження від Abarth.
Інтер'єр Fastback практично повністю повторює салон Fiat Pulse у топовій версії. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей з діагоналлю 8,4-10,1 дюйма (залежно від рівня оснащення). Об'єм багажника складає 516 л.Важливо
Бюджетний кросовер Fiat досить багато оснащений. Вже в базовій версії є діодні фари, 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік, камера заднього виду, круїз-контроль, бездротова зарядка для смартфонів, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.
Новий Fiat Fastback запропонований з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (125 к. с.) та 1,3 л (180 к. с.). У першому випадку встановлено варіатор, у другому — 6-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 9,4 та 8,1 с, відповідно.
Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали недорогий кросовер за ціною від 10 000 доларів.