Перший купе-кросовер Fiat стане доступною альтернативою BMW X6 (фото)

Бюджетний купе-кросовер Fiat Fastback відрізняється стрімким дизайном та багатим оснащенням. Модель комплектують турбомоторами потужністю до 180 к. с.

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Fiat офіційно презентував свій перший купе-кросовер Fastback. Недорога модель надійде у виробництво до кінця осені й коштуватиме від 25 000 до 29 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт італійського бренду.

[ + – ] Новий Fiat Fastback коштує від 25 000 доларів Фото: Stellantis

Виробництво моделі налагодять у Бразилії, але планується її продаж і в інших країнах. Новий Fiat Fastback стане конкурентом бюджетним купе-кросоверам Renault Arkana та Volkswagen Taigo, які представлені і в Європі. За розмірами він трохи більший за суперників.

[ + – ] Задня частина Fiat Fastback загострена Фото: Stellantis

Габарити Fiat Fastback 2023:

Довжина — 4427 мм

Ширина — 1774 мм

Висота — 1545 мм

Колісна база — 2532 мм

Кліренс — 192 мм

[ + – ] Показники приладів виведені на дисплей Фото: Stellantis

Купе-кросовер побудований на базі Fiat Pulse — у нього такі ж розкосі фари та широка решітка радіатора. А ось профіль Fiat Fastback динамічніший — з похилим дахом і загостреною задньою частиною в дусі BMW X6 і X4. Топова версія отримала обваження від Abarth.

[ + – ] У бюджетної моделі багата комплектація Фото: Stellantis

Інтер'єр Fastback практично повністю повторює салон Fiat Pulse у топовій версії. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей з діагоналлю 8,4-10,1 дюйма (залежно від рівня оснащення). Об'єм багажника складає 516 л.

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Бюджетний кросовер Fiat досить багато оснащений. Вже в базовій версії є діодні фари, 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік, камера заднього виду, круїз-контроль, бездротова зарядка для смартфонів, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

[ + – ] Об'єм багажника складає 516 л Фото: Stellantis

Новий Fiat Fastback запропонований з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (125 к. с.) та 1,3 л (180 к. с.). У першому випадку встановлено варіатор, у другому — 6-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 9,4 та 8,1 с, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали недорогий кросовер за ціною від 10 000 доларів.