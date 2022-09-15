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Первый купе-кроссовер Fiat станет доступной альтернативой BMW X6 (фото)

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Фото: Stellantis | У Fiat Fastback покатая купеобразная крыша

Бюджетный купе-кроссовер Fiat Fastback отличается стремительным дизайном и богатым оснащением. Модель комплектуют турбомоторами мощностью до 180 л. с.

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Fiat официально презентовал свой первый купе-кроссовер Fastback. Недорогая модель поступит в производство до конца осени и будет стоить от 25 000 до 29 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт итальянского бренда.

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Новый Fiat Fastback стоит от 25 000 долларов
Фото: Stellantis

Производство модели наладят в Бразилии, но планируются ее продажи и в других странах. Новый Fiat Fastback станет конкурентом бюджетным купе-кроссоверам Renault Arkana и Volkswagen Taigo, которые представлены и в Европе. По размерам он немного крупнее соперников.

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Задняя часть Fiat Fastback заострена
Фото: Stellantis

Габариты Fiat Fastback 2023:

  • Длина – 4427 мм
  • Ширина – 1774 мм
  • Высота – 1545 мм
  • Колесная база – 2532 мм
  • Клиренс – 192 мм
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Показания приборов выведены на дисплей
Фото: Stellantis

Купе-кроссовер построен на базе Fiat Pulse – у него такие же раскосые фары и широкая решетка радиатора. А вот профиль Fiat Fastback более динамичный – с покатой крышей и заостренной задней частью в духе BMW X6 и X4. Топовая версия получила обвес от Abarth.

У бюджетной модели богатая комплектация
У бюджетной модели богатая комплектация
Фото: Stellantis

Интерьер Fastback практически полностью повторяет салон Fiat Pulse в топовой версии. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей с диагональю 8,4-10,1 дюйма (в зависимости от уровня оснащения). Объем багажника составляет 516 л.

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Бюджетный кроссовер Fiat довольно богато оснащен. Уже в базовой версии есть диодные фары, 17-дюймовые диски кондиционер, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

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Объем багажника составляет 516 л
Фото: Stellantis

Новый Fiat Fastback предложен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (125 л. с.) и 1,3 л (180 л. с.). В первом случае установлен вариатор, во втором – 6-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 и 8,1 с, соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали недорогой кроссовер по цене от $10 000.