Первый купе-кроссовер Fiat станет доступной альтернативой BMW X6 (фото)
Бюджетный купе-кроссовер Fiat Fastback отличается стремительным дизайном и богатым оснащением. Модель комплектуют турбомоторами мощностью до 180 л. с.
Fiat официально презентовал свой первый купе-кроссовер Fastback. Недорогая модель поступит в производство до конца осени и будет стоить от 25 000 до 29 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт итальянского бренда.
Производство модели наладят в Бразилии, но планируются ее продажи и в других странах. Новый Fiat Fastback станет конкурентом бюджетным купе-кроссоверам Renault Arkana и Volkswagen Taigo, которые представлены и в Европе. По размерам он немного крупнее соперников.
Габариты Fiat Fastback 2023:
- Длина – 4427 мм
- Ширина – 1774 мм
- Высота – 1545 мм
- Колесная база – 2532 мм
- Клиренс – 192 мм
Купе-кроссовер построен на базе Fiat Pulse – у него такие же раскосые фары и широкая решетка радиатора. А вот профиль Fiat Fastback более динамичный – с покатой крышей и заостренной задней частью в духе BMW X6 и X4. Топовая версия получила обвес от Abarth.
Интерьер Fastback практически полностью повторяет салон Fiat Pulse в топовой версии. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей с диагональю 8,4-10,1 дюйма (в зависимости от уровня оснащения). Объем багажника составляет 516 л.Важно
Бюджетный кроссовер Fiat довольно богато оснащен. Уже в базовой версии есть диодные фары, 17-дюймовые диски кондиционер, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.
Новый Fiat Fastback предложен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (125 л. с.) и 1,3 л (180 л. с.). В первом случае установлен вариатор, во втором – 6-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 и 8,1 с, соответственно.
Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали недорогой кроссовер по цене от $10 000.