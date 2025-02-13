На рынок выходит большой американский электрофургон с запасом хода 290 км (фото)

Электромобиль RAM ProMaster EV оснащен 272-сильным мотором и может проехать до 290 км без подзарядки. Фургон предлагается в двух вариантах по длине.

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Линейку коммерческого RAM ProMaster пополнила электрическая модификацию. Фургон поступит в продажу в США со второго квартала нынешнего года по цене от 58 490 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Фургон RAM ProMaster является заокеанским собратом Citroen Jumper, FIAT Ducato и Opel Movano. Именно у этих моделей позаимствовали электрическую установку с 272-сильным мотором на передней оси и батареей емкостью 110 кВт∙ч.

Фургон поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВт Фото: RAM

В зависимости от модификации запас хода составляет от 264 до 290 км. Коммерческий электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт.

Новый RAM ProMaster EV предлагается в версиях с длиной грузового отсека 3,66 и 3,96 м со стандартной или увеличенной высотой. Грузоподъемность составляет от 1304 до 1369 кг.

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В салоне RAM ProMaster EV установлен 10,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы UConnect. Среди опций есть камеры кругового обзора, навигация и беспроводная зарядка смартфонов.

Среди опций есть камеры кругового обзора и навигация Фото: RAM

Примечательно, что ProMaster EV — первый серийный электромобиль RAM. Со временем к нему присоединится электропикап RAM 1500 BEV, который начнут продавать осенью.

Кстати, недавно на рынок вышел и мощный электрический фургон Rivian.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели заряженный пикап RAM на 700 сил.