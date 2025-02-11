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Авто

На рынок выходит американский коммерческий электрокар с богатым оснащением (фото)

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Фото: Rivian | Rivian EDV — 320-сильный электрофургон

Новый Rivian Delivery выпускают в версиях длиной 6,3 и 7 метров. Грузоподъемность электрофургона достигает 1,2 тонн.

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Электромобиль Rivian EDV поступает в свободную продажу. Стоимость фургона в США стартует с 79 900 долларов. Об этом сообщается на сайте американского производителя.

Rivian Delivery, фургон Rivian, электромобиль Rivian, электромобиль Rivian Fullscreen
Модель предлагают в версиях длиной 6,3 и 7 м
Фото: Rivian

Стоит отметить, что фургон Rivian EDV не является абсолютно новой моделью. Его выпускают с 2021 года, однако до недавнего времени все электрокары поставляли только компании Amazon, ведь она заказала крупную партию из 20 000 авто.

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Коммерческий электрокар неплохо оснащен
Фото: Rivian

Перед выходом на рынок электромобиль Rivian EDV переименовали в Delivery, однако сам фургон не изменился. Он предлагается в двух версиях.

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Новый Rivian Delivery 500 длиной 6,3 м имеет грузовой отсек объемом 13,8 кубометра и может перевозить 1,2 тонны груза. Семиметровый вариант Delivery 700 с отсеком на 18,5 куб. м имеет грузоподъемность в тонну.

Обе модификации оснащены электромотором на 320 л.с. и имеют запас хода 257 км. Они поддерживают быструю зарядку мощностью 100 кВт.

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Объем грузового отсека составляет от 13,8 до 18,5 куб. м.
Фото: Rivian

В салоне Rivian Delivery установлено два дисплея на передней панели, а кресло водителя оснащено подогревом и вентиляцией. Кроме того, есть парктроник, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Кстати, недавно презентовали гибридный фургон-кроссовер Opel.

Также Фокус писал о новых электрофургонах от Renault и Volvo.