На ринок виходить американський комерційний електрокар із багатим оснащенням (фото)

Новий Rivian Delivery випускають у версіях завдовжки 6,3 та 7 метрів. Вантажопідйомність електрофургона сягає 1,2 тонн.

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Електромобіль Rivian EDV надходить у вільний продаж. Вартість фургона у США стартує з 79 900 доларів. Про це повідомляється на сайті американського виробника.

Модель пропонують у версіях завдовжки 6,3 та 7 м Фото: Rivian

Варто відзначити, що фургон Rivian EDV не є абсолютно новою моделлю. Його випускають із 2021 року, проте до недавнього часу всі електрокари поставляли лише компанії Amazon, адже вона замовила велику партію з 20 000 авто.

Комерційний електрокар непогано оснащений Фото: Rivian

Перед виходом на ринок електромобіль Rivian EDV перейменували в Delivery, проте сам фургон не змінився. Його пропонують у двох версіях.

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Новий Rivian Delivery 500 завдовжки 6,3 м має вантажний відсік об’ємом 13,8 кубометра і може перевозити 1,2 тонни вантажу. Семиметровий варіант Delivery 700 із відсіком на 18,5 куб. м має вантажопідйомність в тонну.

Обидві модифікації оснащені електромотором на 320 к. с. та мають запас ходу 257 км. Вони підтримують швидку зарядку потужністю 100 кВт.

Об"єм вантажного відсіка становить від 13,8 до 18,5 куб. м Фото: Rivian

У салоні Rivian Delivery встановлено два дисплеї на передній панелі, а крісло водія оснащене підігрівом та вентиляцією. Крім того, є парктронік, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

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