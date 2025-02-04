Прибрали подряпини за $7500: пікап Rivian вразив вартістю ремонту після легкого ДТП (фото)

Електропікап Rivian R1T відремонтували після незначного ДТП. Усунення легких пошкоджень коштувало як вживаний автомобіль.

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Вартість кузовного ремонту пікапа Rivian R1T може шокувати. Виправлення незначних ушкоджень оцінили в майже 7,5 тис. доларів. Про це розповів на сайті Reddit власник електрокара.

За його словами, електромобіль Rivian R1T постраждав у незначному ДТП – авто зачепило бетонну стіну під час заїзду в гараж. На фото видно, що в пікапа тріснув ліхтар та подряпані бампер і відкидний задній борт вантажної платформи.

Виправлення незначних ушкоджень оцінили в 7490 доларів Фото: Reddit

Спочатку страхова компанія оцінила ремонт Rivian R1T у 1400 доларів, що вже немало за незначні пошкодження. Утім, у квитанції з сервісної станції Rivian було вказано суму в 7490 доларів і 34 центи.

За ці гроші можна придбати непогане вживане авто або новий бюджетний електромобіль Chery із запасом ходу 300 км.

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Примітно, що це далеко не перший подібний випадок, адже кузовний ремонт Rivian R1T дуже дорогий. Наприклад, заміну заднього крила пікапа оцінили в 41 000 доларів. Причинами високих цін називають дорогі запчастини, яких поки мало у продажу, та невелику кількість офіційних СТО.

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