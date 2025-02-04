Прибрали подряпини за $7500: пікап Rivian вразив вартістю ремонту після легкого ДТП (фото)
Електропікап Rivian R1T відремонтували після незначного ДТП. Усунення легких пошкоджень коштувало як вживаний автомобіль.
Вартість кузовного ремонту пікапа Rivian R1T може шокувати. Виправлення незначних ушкоджень оцінили в майже 7,5 тис. доларів. Про це розповів на сайті Reddit власник електрокара.
За його словами, електромобіль Rivian R1T постраждав у незначному ДТП – авто зачепило бетонну стіну під час заїзду в гараж. На фото видно, що в пікапа тріснув ліхтар та подряпані бампер і відкидний задній борт вантажної платформи.
Спочатку страхова компанія оцінила ремонт Rivian R1T у 1400 доларів, що вже немало за незначні пошкодження. Утім, у квитанції з сервісної станції Rivian було вказано суму в 7490 доларів і 34 центи.
За ці гроші можна придбати непогане вживане авто або новий бюджетний електромобіль Chery із запасом ходу 300 км.Важливо
Примітно, що це далеко не перший подібний випадок, адже кузовний ремонт Rivian R1T дуже дорогий. Наприклад, заміну заднього крила пікапа оцінили в 41 000 доларів. Причинами високих цін називають дорогі запчастини, яких поки мало у продажу, та невелику кількість офіційних СТО.
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