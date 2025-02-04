Убрали царапины за $7500: пикап Rivian поразил стоимостью ремонта после легкого ДТП (фото)

Электропикап Rivian R1T отремонтировали после незначительного ДТП. Устранение легких повреждений стоило как подержанный автомобиль.

Related video

Стоимость кузовного ремонта пикапа Rivian R1T может шокировать. Исправление незначительных повреждений оценили в почти 7,5 тыс. долларов. Об этом рассказал на сайте Reddit владелец электрокара.

По его словам, электромобиль Rivian R1T пострадал в незначительном ДТП — авто задело бетонную стену во время заезда в гараж. На фото видно, что у пикапа треснул фонарь и поцарапаны бампер и откидной задний борт грузовой платформы.

Исправление незначительных повреждений оценили в 7490 долларов Фото: Reddit

Сначала страховая компания оценила ремонт Rivian R1T в 1400 долларов, что уже немало за незначительные повреждения. Впрочем, в квитанции с сервисной станции Rivian была указана сумма в 7490 долларов и 34 цента.

За эти деньги можно приобрести неплохое подержанное авто или новый бюджетный электромобиль Chery с запасом хода 300 км.

Важно

ДТП на миллионы: самые дорогие авто, разбитые в авариях (фото, видео)

Примечательно, что это далеко не первый подобный случай, ведь кузовной ремонт Rivian R1T очень дорогой. Например, замену заднего крыла пикапа оценили в 41 000 долларов. Причинами высоких цен называют дорогие запчасти, которых пока мало в продаже, и небольшое количество официальных СТО.

Ранее Фокус рассказывал о самых дешевых и самых дорогих в содержании автомобилях на рынке.

Также мы писали, что работник автосалона разбил новый суперкар Lamborghini за $600 000.