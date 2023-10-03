Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Замена крыла за $41 000: электропикап Rivian R1T шокировал стоимостью ремонта (видео)

Rivian R1T, новый Rivian R1T, электромобиль Rivian, пикап Rivian R1T
Фото: Rivian | Кузовной ремонт Rivian R1T оказался недешевым

Ремонт Rivian R1T после незначительного ДТП оценили в половину стоимости авто. У пикапа довольно сложная конструкция кузова.

Related video

Электрический пикап Rivian R1T впечатляет не только характеристиками и проходимостью, но и затратами на обслуживание. Ремонт электромобиля после ДТП в США оценили в $41 000. Об этом рассказал владелец американской СТО Мэтт Бойетт на своем Youtube-канале.

Rivian R1T, новый Rivian R1T, электромобиль Rivian, пикап Rivian R1T Fullscreen
Небольшая вмятина стала проблемой для владельца Rivian R1T
Фото: скриншот / YouTube

Электромобиль Rivian R1T пострадал в легком ДТП в Северной Каролине. На первый взгляд, его повреждения оказались незначительными – на заднем крыле образовалась вмятина. Однако для владельца она оказалась настоящей проблемой.

Rivian R1T, новый Rivian R1T, электромобиль Rivian, пикап Rivian R1T Fullscreen
Заднее крыло Rivian R1T является частью большой панели, включающей секцию крыши со стойками
Фото: Rivian

Для начала пикап Rivian пришлось везти на СТО во Флориду, а это 800 км. Но это было только начало, ведь за кузовной ремонт электрокара запросили 41 000 долларов – половину стоимости авто.

Важно
Эксплуатация электромобилей обходится дороже моделей с ДВС — исследование
Эксплуатация электромобилей обходится дороже моделей с ДВС — исследование

Дело в том, что у Rivian R1T нет отдельного заднего крыла – оно является частью огромной кузовной панели, включающей задние стойки и часть крыши. Для его замены нужно снимать лобовое стекло, двери, сиденья и ряд других деталей салона, а также аккумуляторную батарею.

Американец не стал платить и обратился на неофициальное СТО Мэтта Бойетта. Там решили не менять крыло, а "отрихтовать" его. Работы заняли 2 дня и стоили около $2000.

Ранее Фокус рассказывал, что электропикап Rivian R1T взорвался во время подзарядки.

Также мы писали, что у Rivian R1T появилась экстремальная 1000-сильная версия.