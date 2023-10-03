Эксплуатация электромобилей обходится дороже моделей с ДВС — исследование

Разница в стоимости эксплуатации электромобилей и авто с ДВС особенно ощутима в бюджетном сегменте. Эксперты считают, что в ближайшие годы ситуация может измениться.

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Эксперты сравнили стоимость эксплуатации электромобилей с их бензиновыми конкурентами. Выяснилось, что ценовой сегмент сильно влияет на итоговый результат. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

По словам экспертов, стоимость владения премиальными электромобилями лишь немного больше, чем эксплуатация похожих автомобилей с ДВС. В бюджетном ценовом сегменте разница более ощутима.

Средняя пятилетняя стоимость эксплуатации электромобилем премиум-класса на 287 долларов больше, чем у сопоставимых автомобилей с ДВС. Для бюджетных моделей разница составляет уже 9 529 долларов.

В отчете сказано, что такой результат в основном связан с разницей в стоимости электрокаров и бензиновых авто. Около 76% продаж электромобилей в США приходятся на дорогие модели.

Средняя стоимость эксплуатации электрокроссовера Mercedes-Benz EQB за пять лет составляет 72 107 долларов. Сопоставимый автомобиль с ДВС будет стоить всего 71 420 долларов.

Стоимость владения более дешевым электрокроссовером Ford Mustang Mach-E в среднем составляет 67 719 долларов за пять лет. Похожий кроссовер с ДВС обойдется на 16 000 долларов дешевле.

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Электромобили дороже ремонтировать после ДТП, чем автомобили с ДВС — исследование

Эксперты считают, что в ближайшие годы ситуация может измениться. Сейчас многие мировые автопроизводители разрабатывают доступные электромобили, которые помогут достичь ценового паритета с бензиновыми автомобилями.

Более дешевые версии Chevrolet Equinox EV могут достичь ценового паритета с бензиновыми автомобилями Фото: General Motors

Ожидается, что автогиганты сосредоточатся на производстве бюджетных электрокроссоверов. Ужесточение норм по вредным выбросам также поспособствует созданию новых недорогих моделей на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что владельцы электромобилей ездят на своих авто гораздо реже, чем водители моделей с ДВС.