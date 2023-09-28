В США создали 1000-сильный электрический пикап для самых экстремальных условий (фото)

Пикапу Rivian R1T улучшили проходимость за счет увеличения клиренса и установки внедорожной резины. Мощность силовой установки увеличили до 1000 сил.

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Электрический пикап Rivian R1T получил новую модификацию повышенной проходимости. Его подготовили к серьезному бездорожью. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Пикап получил 38-дюймовые шины Фото: autoevolution.com

Экстремальный тюнинг Rivian R1T выполнила компания Apocalypse Manufacturing из Калифорнии, занимающаяся доработкой внедорожников. Она впервые взялась улучшить электрокар. Проект назвали Apocalypse Nirvana и оценили в $159 000.

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Электромобиль Rivian R1T получил 38-дюймовые внедорожные шины, усиленные бамперы, защиту днища и дополнительную оптику на крыше. Также увеличен клиренс пикапа. Окрасили авто в матовый зеленый цвет, причем на кузов нанесли специальное напыление.

Пикап Rivian R1T стал мощнее – отдачу четырехмоторной установки подняли с 835 до 1000 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,3 с.

Электромобиль получил 1000-сильную установку Фото: autoevolution.com

Батарея емкостью 135 кВт∙ч осталась неизменной, а заявленный запас хода составляет 560 км. Вместе с тем доработали ходовую – установили новую усиленную подвеску с увеличенным рабочим ходом.

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