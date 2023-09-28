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У США створили 1000-сильний електричний пікап для найекстремальніших умов (фото)

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Фото: autoevolution.com | Rivian R1T підготували до серйозного бездоріжжя

Пікапу Rivian R1T покращили прохідність завдяки збільшенню кліренсу і встановлення позашляхової гуми. Потужність силової установки збільшили до 1000 сил.

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Електричний пікап Rivian R1T отримав нову модифікацію підвищеної прохідності. Його підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляється на сайті Autoevolution.

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Пікап отримав 38-дюймові шини
Фото: autoevolution.com

Екстремальний тюнінг Rivian R1T виконала компанія Apocalypse Manufacturing з Каліфорнії, що займається доопрацюванням позашляховиків. Вона вперше взялася поліпшити електрокар. Проект назвали Apocalypse Nirvana і оцінили в $159 000.

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Електромобіль Rivian R1T отримав 38-дюймові позашляхові шини, посилені бампери, захист днища і додаткову оптику на даху. Також збільшено кліренс пікапа. Пофарбували авто в матовий зелений колір, причому на кузов нанесли спеціальне напилення.

Пікап Rivian R1T став потужнішим — віддачу чотиримоторної установки підняли з 835 до 1000 к.с. Розгін до 100 км/год займає лише 2,3 с.

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Електромобіль отримав 1000-сильну установку
Фото: autoevolution.com

Батарея ємністю 135 кВт∙год залишилася незмінною, а заявлений запас ходу становить 560 км. Водночас допрацювали ходову — встановили нову посилену підвіску зі збільшеним робочим ходом.

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