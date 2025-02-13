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На ринок виходить великий американський електрофургон із запасом ходу 290 км (фото)

RAM ProMaster, RAM ProMaster EV, фургон RAM ProMaster, новий RAM ProMaster
Фото: RAM | RAM ProMaster отримав 272-сильну електричну версію

Електромобіль RAM ProMaster EV оснащений 272-сильним мотором та може проїхати до 290 км без підзарядки. Фургон пропонують у двох варіантах за довжиною.

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Лінійку комерційного RAM ProMaster поповнила електрична модифікацію. Фургон надійде в продаж у США з другого кварталу нинішнього року за ціною від 58 490 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Фургон RAM ProMaster є заокеанським побратимом Citroen Jumper, FIAT Ducato та Opel Movano. Саме в цих моделей запозичили електричну установку з 272-сильним мотором на передній вісі та батареєю ємністю 110 кВт∙год.

RAM ProMaster EV, фургон RAM ProMaster, новий RAM ProMaster Fullscreen
Фургон підтримує швидку зарядку потужністю 150 кВт
Фото: RAM

Залежно від модифікації запас ходу становить від 264 до 290 км. Комерційний електрокар підтримує швидку зарядку потужністю до 150 кВт.

Новий RAM ProMaster EV пропонують у версіях із довжиною вантажного відсіку 3,66 та 3,96 м зі стандартною або збільшеною висотою. Вантажопідйомність становить від 1304 до 1369 кг.

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У салоні RAM ProMaster EV встановлено 10,1-дюймовий тачскрін мультимедійної системи UConnect. Серед опцій є камери кругового огляду, навігація та бездротова зарядка смартфонів.

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Серед опцій є камери кругового огляду та навігація
Фото: RAM

Примітно, що ProMaster EV – перший серійний електромобіль RAM. Згодом до нього приєднається електропікап RAM 1500 BEV, який почнуть продавати восени.

До речі, нещодавно на ринок вийшов і потужний електричний фургон Rivian.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили заряджений пікап RAM на 700 сил.