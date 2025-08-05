Розкрито перші подробиці нового конкурента Toyota Prado від Kia (фото)

Позашляховик Kia Mohave отримає наступника. Нову рамну модель з оригінальним дизайном презентують у найближчі роки і запропонують у бензиновій та дизельній версіях.

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Інформацію про розробку позашляховика підтвердив віце-президент центру проектування шасі середньо- та великогабаритних транспортних засобів Kia Донг Хун Кан. Про це повідомляє сайт Drive.com.au.

Новий позашляховик Kia кине виклик Toyota Land Cruiser Prado та Mitsubishi Pajero Sport. Донг Хун Кан зазначив, що його розробка буде доволі швидкою, адже в його основі лежатиме уже створений рамний пікап Kia Tasman.

Авто вирізнятиметься нестандартним рубаним дизайном Фото: youtube.com/theottle

Щорічно виготовлятимуть приблизно по 80 000 позашляховиків, які продаватимуть у різних куточках світу. Відомо, що модель представлять у Азії, Австралії, Африці та Південній Америці.

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В побратима Kia Tasman позашляховик запозичить більшість агрегатів. В анфас дві моделі будуть ідентичними, тобто нова модель вирізняється оригінальним рубаним дизайном.

Рамний позашляховик Kia запропонують у семимісному виконанні. На передній панелі встановлять одразу три дисплеї.

Основою для авто стане пікап Kia Tasman Фото: Kia

Як і пікап Kia Tasman, позашляховик комплектуватимуть 2,5-літровим бензиновим турбомотором на 281 к. с. та 2,2-літровим 210-сильним турбодизелем. Обидві версії отримають 8-ступінчастий автомат, а повний привід доповнять знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Між іншим, нещодавно Kia презентувала сімейний електромобіль за $21 000 із запасом ходу 500 км.

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