Недорогий позашляховик Chery виявився гібридом Land Rover Defender і Toyota Prado (фото)

У Дубаї презентували новий iCar V27 від Chery. Недорогий 450-сильний позашляховик копіює одразу дві відомі моделі світових брендів.

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Новий Chery iCar V27 надійде в продаж у Китаї з четвертого кварталу 2025 року за ціною від 200 000 до 250 000 юанів ($28 000 – 35 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Задня частина витримана в стилістиці Toyota Land Cruiser Prado 250 Фото: Chery

iCar V27 – третя модель від нового позашляхового бренду концерну Chery. Авто сягає майже 5 метрів завдовжки та має знайомий дизайн, запозичений у відомих моделей.

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Спереду новий Chery iCar V27 нагадує Land Rover Defender завдяки крупним фарам та характерній решітці радіатора. Ззаду ж авто дуже схоже на новий Toyota Land Cruiser Prado 250 – має товсті стійки даху та вертикальні ліхтарі. Невеликий бокс на дверях багажника імітує чохол із запасним колесом.

Салон iCar V27 ще не показали, відомо лише, що авто матиме три ряди крісел. Зате розкрили подробиці силових установок.

Спереду авто нагадує Land Rover Defender Фото: CarNewsChina

Новий Chery iCar V27 буде плагін-гібридом із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та одним або двома електромоторами. Найпотужніший варіант матиме 450 сил, а його запас ходу на електротязі складе приблизно 200 км.

Між іншим, на європейський ринок виходить клон Range Rover від Chery.

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