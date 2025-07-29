Suzuki Jimny перетворили на дешеві клони Land Rover, Renault і "Гелендвагена" (фото)
Suzuki Jimny отримав нові стильні модифікації. Позашляховики переробили на оригінальні клони знаменитих моделей Land Rover, Mercedes-Benz та Renault.
Незвичний тюнінг Suzuki Jimny виконало японське ательє DAMD, яке вже не один рік спеціалізується на подібних проєктах. Про це повідомляється на сайті Carscoops.
Позашляховику розробляють нові варіанти решітки радіатора, фар, бамперів та колісних дисків, які перетворюють Suzuki Jimny на зменшену копію інших моделей.Важливо
Зокрема, DAMD Little D – маленький клон Land Rover Defender першого покоління. Його пропонують у п’ятидверному виконанні так само, як і Little G Traditional зі сталевими бамперами, виконаний у стилістиці ранніх Mercedes G-Class 80-х років.
А от новий Suzuki Jimny DAMD Sausade – копія Renault 5 першої генерації. Такий позашляховик отримав додатковий захист днища, розширені крила та багажник на даху.
Примітно, що такий тюнінг Suzuki Jimny є доволі недорогим. Пакет від DAMD коштує в Японії 382 600 єн ($2600) без фарбування, а з колісними дисками (їх постачає компанія OZ Racing) – 520 000 єн ($3500).
Між іншим, нещодавно Suzuki Jimny перетворили на клон Chevrolet Blazer 70-х років.
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