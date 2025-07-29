Suzuki Jimny перетворили на дешеві клони Land Rover, Renault і "Гелендвагена" (фото)

Suzuki Jimny отримав нові стильні модифікації. Позашляховики переробили на оригінальні клони знаменитих моделей Land Rover, Mercedes-Benz та Renault.

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Незвичний тюнінг Suzuki Jimny виконало японське ательє DAMD, яке вже не один рік спеціалізується на подібних проєктах. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

DAMD Little D – копія Land Rover Defender

Позашляховику розробляють нові варіанти решітки радіатора, фар, бамперів та колісних дисків, які перетворюють Suzuki Jimny на зменшену копію інших моделей.

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Зокрема, DAMD Little D – маленький клон Land Rover Defender першого покоління. Його пропонують у п’ятидверному виконанні так само, як і Little G Traditional зі сталевими бамперами, виконаний у стилістиці ранніх Mercedes G-Class 80-х років.

DAMD Little G Traditional нагадує ранні Mercedes G-Class

А от новий Suzuki Jimny DAMD Sausade – копія Renault 5 першої генерації. Такий позашляховик отримав додатковий захист днища, розширені крила та багажник на даху.

DAMD Sausade – клон Renault 5

Примітно, що такий тюнінг Suzuki Jimny є доволі недорогим. Пакет від DAMD коштує в Японії 382 600 єн ($2600) без фарбування, а з колісними дисками (їх постачає компанія OZ Racing) – 520 000 єн ($3500).

Між іншим, нещодавно Suzuki Jimny перетворили на клон Chevrolet Blazer 70-х років.

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