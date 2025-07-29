Suzuki Jimny превратили в дешевые клоны Land Rover, Renault и "Гелендвагена" (фото)
Suzuki Jimny получил новые стильные модификации. Внедорожники переделали на оригинальные клоны знаменитых моделей Land Rover, Mercedes-Benz и Renault.
Необычный тюнинг Suzuki Jimny выполнило японское ателье DAMD, которое уже не один год специализируется на подобных проектах. Об этом сообщается на сайте Carscoops.
Внедорожнику разрабатывают новые варианты решетки радиатора, фар, бамперов и колесных дисков, которые превращают Suzuki Jimny в уменьшенную копию других моделей.Важно
В частности, DAMD Little D — маленький клон Land Rover Defender первого поколения. Он предлагается в пятидверном исполнении так же, как и Little G Traditional со стальными бамперами, выполненный в стилистике ранних Mercedes G-Class 80-х годов.
А вот новый Suzuki Jimny DAMD Sausade — копия Renault 5 первой генерации. Такой внедорожник получил дополнительную защиту днища, расширенные крылья и багажник на крыше.
Примечательно, что такой тюнинг Suzuki Jimny является довольно недорогим. Пакет от DAMD стоит в Японии 382 600 иен ($2600) без покраски, а с колесными дисками (их поставляет компания OZ Racing) — 520 000 иен ($3500).
Между прочим, недавно Suzuki Jimny превратили в клон Chevrolet Blazer 70-х годов.
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