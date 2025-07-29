Suzuki Jimny превратили в дешевые клоны Land Rover, Renault и "Гелендвагена" (фото)

Suzuki Jimny получил новые стильные модификации. Внедорожники переделали на оригинальные клоны знаменитых моделей Land Rover, Mercedes-Benz и Renault.

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Необычный тюнинг Suzuki Jimny выполнило японское ателье DAMD, которое уже не один год специализируется на подобных проектах. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

DAMD Little D — копия Land Rover Defender

Внедорожнику разрабатывают новые варианты решетки радиатора, фар, бамперов и колесных дисков, которые превращают Suzuki Jimny в уменьшенную копию других моделей.

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В частности, DAMD Little D — маленький клон Land Rover Defender первого поколения. Он предлагается в пятидверном исполнении так же, как и Little G Traditional со стальными бамперами, выполненный в стилистике ранних Mercedes G-Class 80-х годов.

DAMD Little G Traditional напоминает ранние Mercedes G-Class

А вот новый Suzuki Jimny DAMD Sausade — копия Renault 5 первой генерации. Такой внедорожник получил дополнительную защиту днища, расширенные крылья и багажник на крыше.

DAMD Sausade — клон Renault 5

Примечательно, что такой тюнинг Suzuki Jimny является довольно недорогим. Пакет от DAMD стоит в Японии 382 600 иен ($2600) без покраски, а с колесными дисками (их поставляет компания OZ Racing) — 520 000 иен ($3500).

Между прочим, недавно Suzuki Jimny превратили в клон Chevrolet Blazer 70-х годов.

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