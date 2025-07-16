Первое внедорожное купе: в Украине заметили редкий и необычный Suzuki 90-х (фото)

В Одессе сфотографировали Suzuki X-90 1998 года. Нестандартный внедорожник-купе является настоящим раритетом, ведь выпускался небольшими сериями.

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В Украине осталось не очень много оригинальных Suzuki X-90. Фотографии внедорожника появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Suzuki X-90 выпускали небольшими сериями Фото: Topcars UA

Suzuki X-90 выпускали с 1995 по 1998 год. Это первое в мире серийное авто, которое сочетает в себе черты внедорожника и купе — модель стала своеобразным предшественником купе-кроссоверов вроде BMW X6 и Infiniti FX. Дизайн Suzuki X-90 был нестандартным по меркам 90-х годов.

Салон украсили яркой тканью Фото: Suzuki

3,7-метровый внедорожник Suzuki X-90 построен на рамном шасси модели Vitara, однако получил полностью новый обтекаемый кузов с двумя дверьми и съемной крышей.

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Двухместный Suzuki X-90 позиционировали как молодежную модель, поэтому предлагали яркую отделку салона в типичной для 90-х стилистике.

Крышу авто можно снять Фото: Topcars UA

Suzuki X-90 оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 13,3 с и развить 150 км/ч. Внедорожную модель выпускали с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической КПП, задним или полным приводом.

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