Перше позашляхове купе: в Україні помітили рідкісний і незвичниий Suzuki 90-х (фото)

В Одесі сфотографували Suzuki X-90 1998 року. Нестандартний позашляховик-купе є справжнім раритетом, адже випускався невеликими серіями.

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В Україні залишилося не дуже багато оригінальних Suzuki X-90. Світлини позашляховика з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Suzuki X-90 випускали невеликими серіями Фото: Topcars UA

Suzuki X-90 випускали з 1995 по 1998 рік. Це перше у світі серійне авто, яке поєднує в собі риси позашляховика і купе – модель стала своєрідним попередником купе-кросоверів на кшталт BMW X6 та Infiniti FX. Дизайн Suzuki X-90 був нестандартним за мірками 90-х років.

Салон оздобили яскравою тканиною Фото: Suzuki

3,7-метровий позашляховик Suzuki X-90 збудований на рамному шасі моделі Vitara, проте отримав повністю новий обтічний кузов із двома дверима та знімним дахом.

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Двомісний Suzuki X-90 позиціонували як молодіжну модель, тому пропонували яскраве оздоблення салону в типовій для 90-х стилістиці.

Дах авто можна зняти Фото: Topcars UA

Suzuki X-90 оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 95 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 13,3 с і розвинути 150 км/год. Позашляхову модель випускали з 5-ступінчастою механічною чи 4-ступінчастою автоматичною КПП, заднім або повним приводом.

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