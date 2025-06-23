Витрата 3,5 л на 100 км: Suzuki представила міське авто за $7800 (фото)

В Японії дебютував новий Suzuki Alto 2025. Компактний міський хетчбек пропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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Suzuki Alto — одна із найдоступніших моделей японської марки, адже коштує від 1 142 900 до 1 639 000 єн ($7800 – 11 200). Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Suzuki.

Гібрид Suzuki Alto витрачає 3,5 л на 100 км Фото: Suzuki

Хетчбек Suzuki Alto належить до так званого сегменту кей-карів – ультракомпактних міських автомобілів. Він сягає всього 3,4 м завдовжки та 1,5 м завширшки, а його маса становить 680 кг.

Топові версії отримали сенсорний дисплей Фото: Suzuki

Новий Suzuki Alto зберіг двооб’ємний силует, плавні форми кузова та крупні фари. Модель 2025 року пізнається за вузькою решіткою радіатора та широким повітрозабірником у бампері. На даху встановили спойлер, який покращив аеродинаміку хетчбека.

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Салон Suzuki Alto розрахований на чотирьох осіб. На передній панелі встановили великий спідометр із екраном усередині, а дорожчі моделі отримали 9-дюймовий тачскрін.

Авто розраховане на чотири особи Фото: Suzuki

Новий Suzuki Alto 2025 пропонують із 660-кубовими двигунами. Чисто бензиновий варіант розвиває 46 к. с. і 55 Н∙м, а в гібриді віддача становить 49 к. с. і 58 Н∙м, а також є стартер-генератор на 2,6 к. с. і 40 Н∙м. Витрата пального становить 3,9 л на 100 км у бензиновій модифікації та 3,5 л/100 км — у гібридній. Усі версії отримали варіатор, а серед опцій є повний привід.

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