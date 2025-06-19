У стилі 80-х: Suzuki Jimny отримав ювілейну прощальну версію (фото)

Лінійку Suzuki Jimny поповнив лімітований варіант 55ème anniversaire. Цією версією модель прощається з європейським ринком.

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Suzuki Jimny йде з ЄС через невідповідність екологічним стандартам і повернеться вже після оновлення з "м’якою" гібридною установкою. Поки ж випустили особливу версію моделі, присвячену її 55-річною ювілею. Про неї розповіли на офіційному сайті Suzuki.

Авто присвятили 55-річчю Suzuki Jimny Фото: Suzuki

Новий Suzuki Jimny 55ème anniversaire витриманий у стилістиці 80-х. Позашляховику змінили решітку радіатора, а чохол для запасного колеса прикрасили зображенням носорога – як на старих Suzuki Jimny. Крім того, авто прикрасили графікою на боковинах і додали яскраві бризковики.

Комплектація позашляховика розширена Фото: Suzuki

Салон Suzuki Jimny не змінювали – лише додали таблички з написами 55ème anniversaire. Авто пропонують лише як двомісний фургон, адже для комерційних моделей м'якші екостандарти. Зате розширили комплектацію позашляховика – є кондиціонер, підігрів сидінь, акустика, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

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Силовий агрегат залишився без змін. Suzuki Jimny 55ème anniversaire оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с., 5-ступінчастою механічною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.

Авто пропонують лише в комерційному виконанні Фото: Suzuki

Випустять лише 55 ювілейних позашляховиків і продадуть їх на ринку Франції. Ціна Suzuki Jimny 55ème anniversaire становить 28 955 євро.

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