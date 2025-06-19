В стиле 80-х: Suzuki Jimny получил юбилейную прощальную версию (фото)

Линейку Suzuki Jimny пополнил лимитированный вариант 55ème anniversaire. Этой версией модель прощается с европейским рынком.

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Suzuki Jimny уходит из ЕС из-за несоответствия экологическим стандартам и вернется уже после обновления с "мягкой" гибридной установкой. Пока же выпустили особую версию модели, посвященную ее 55-летней юбилею. О ней рассказали на официальном сайте Suzuki.

Авто посвятили 55-летию Suzuki Jimny Фото: Suzuki

Новый Suzuki Jimny 55ème anniversaire выдержан в стилистике 80-х. Внедорожнику изменили решетку радиатора, а чехол для запасного колеса украсили изображением носорога — как на старых Suzuki Jimny. Кроме того, авто украсили графикой на боковинах и добавили яркие брызговики.

Комплектация внедорожника расширена Фото: Suzuki

Салон Suzuki Jimny не меняли — только добавили таблички с надписями 55ème anniversaire. Авто предлагают только как двухместный фургон, ведь для коммерческих моделей более мягкие экостандарты. Зато расширили комплектацию внедорожника — есть кондиционер, подогрев сидений, акустика, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

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Силовой агрегат остался без изменений. Suzuki Jimny 55ème anniversaire оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л. с., 5-ступенчатой механической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

Авто предлагают только в коммерческом исполнении Фото: Suzuki

Выпустят всего 55 юбилейных внедорожников и продадут их на рынке Франции. Цена Suzuki Jimny 55ème anniversaire составляет 28 955 евро.

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