Расход 3,5 л на 100 км: Suzuki представила городское авто за $7800 (фото)

В Японии дебютировал новый Suzuki Alto 2025. Компактный городской хэтчбек предлагается в бензиновой и гибридной версиях.

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Suzuki Alto — одна из самых доступных моделей японской марки, ведь стоит от 1 142 900 до 1 639 000 иен ($7800 — 11 200). Подробности модели раскрыли на официальном сайте Suzuki.

Гибрид Suzuki Alto расходует 3,5 л на 100 км Фото: Suzuki

Хэтчбек Suzuki Alto относится к так называемому сегменту кей-каров — ультракомпактных городских автомобилей. Он достигает всего 3,4 м в длину и 1,5 м в ширину, а его масса составляет 680 кг.

Топовые версии получили сенсорный дисплей Фото: Suzuki

Новый Suzuki Alto сохранил двухобъемный силуэт, плавные формы кузова и крупные фары. Модель 2025 года узнается по узкой решетке радиатора и широкому воздухозаборнику в бампере. На крыше установили спойлер, который улучшил аэродинамику хэтчбека.

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Салон Suzuki Alto рассчитан на четырех человек. На передней панели установили большой спидометр с экраном внутри, а более дорогие модели получили 9-дюймовый тачскрин.

Авто рассчитано на четыре человека Фото: Suzuki

Новый Suzuki Alto 2025 предлагается с 660-кубовыми двигателями. Чисто бензиновый вариант развивает 46 л. с. и 55 Н∙м, а в гибриде отдача составляет 49 л. с. и 58 Н∙м, а также есть стартер-генератор на 2,6 л. с. и 40 Н∙м. Расход топлива составляет 3,9 л на 100 км в бензиновой модификации и 3,5 л/100 км — в гибридной. Все версии получили вариатор, а среди опций есть полный привод.

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