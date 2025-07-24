В Японии выпустили дешевый гибрид Suzuki Jimny и классического Chevrolet (фото)

Suzuki Jimny получил новую оригинальную версию в ретростиле. Внедорожник внешне похож на Chevrolet Blazer 70-х годов.

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Клон Chevrolet Blazer на базе Suzuki Jimny будут выпускать небольшими сериями. Стоимость трехдверной модели в Японии составляет 3,08 миллиона иен ($20 700), а пятидверной — 3,74 миллиона иен ($25 200). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Необычный тюнинг Suzuki Jimny выполнило японское ателье Alpine Style. Проект назвали Beas+ L.

Авто получило новую переднюю часть

Передняя часть Suzuki Jimny выдержана в стилистике классического Chevrolet K5 Blazer — установлена хромированная решетка радиатора и прямоугольные фары. Хромом покрыли и бамперы, а сзади появились круглые фонари. Полированные колеса в ретростиле "обули" во внедорожную резину.

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Салон Suzuki Jimny отделан искусственной кожей, а на пол положили новые коврики. Также установили улучшенную акустику и современную мультимедийную систему Alpine с 7-дюймовым тачскрином и навигацией.

Салон обшили искусственной кожей

Силовой агрегат Suzuki Jimny Beas+ L остался без изменений. Внедорожник оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 102 л.с. и доступен с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой механической КПП.

Между прочим, недавно презентовали юбилейный прощальный Suzuki Jimny.

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