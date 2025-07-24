В Японії випустили дешевий гібрид Suzuki Jimny та класичного Chevrolet (фото)
Suzuki Jimny отримав нову оригінальну версію в ретростилі. Позашляховик зовні схожий на Chevrolet Blazer 70-х років.
Клон Chevrolet Blazer на базі Suzuki Jimny випускатимуть невеликими серіями. Вартість тридверної моделі в Японії складає 3,08 мільйона єн ($20 700), а п’ятидверної – 3,74 мільйона єн ($25 200). Про це повідомляє сайт Carscoops.
Незвичний тюнінг Suzuki Jimny виконало японське ательє Alpine Style. Проєкт назвали Beas+ L.
Передня частина Suzuki Jimny витримана в стилістиці класичного Chevrolet K5 Blazer – встановлено хромовану решітку радіатора та прямокутні фари. Хромом покрили і бампери, а ззаду з’явилися круглі ліхтарі. Поліровані колеса в ретростилі "взули" у позашляхову гуму.Важливо
Салон Suzuki Jimny оздоблений штучною шкірою, а на підлогу поклали нові килимки. Також встановили покращену акустику та сучасну мультимедійну систему Alpine із 7-дюймовим тачскріном та навігацією.
Силовий агрегат Suzuki Jimny Beas+ L залишився без змін. Позашляховик оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с. і доступний із 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою механічною КПП.
Між іншим, нещодавно презентували ювілейний прощальний Suzuki Jimny.
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