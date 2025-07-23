На європейський ринок виходить доступний клон Range Rover від Chery (фото)

В Європі стартують продажі Jaecoo 5 від Chery. Компактний бюджетний кросовер у стилі Range Rover запропонують у бензиновій, гібридній та електричній версіях.

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Новий Jaecoo 5 до кінця літа вийде на ринок Великої Британії, а пізніше з’явиться в інших європейських країнах. Про це повідомляє видання Autocar.

4,5-метровий китайський кросовер Jaecoo 5 у профіль дуже нагадує Range Rover Evoque та Sport: у нього характерний силует із високою віконною лінією, великим кутом нахилу заднього скла та виштамповками на боковинах.

Кросовер нагадує моделі Range Rover Фото: Chery

Ззаду новий Jaecoo 5 також схожий на Range Rover, а от передня частина авто самобутня – із широкою решіткою радіатора та продовгуватими фарами. Авто має чималий 480-літровий багажник.

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Кросовер Chery Jaecoo 5 доволі багато оснащений. Базовий варіант Pure за 24 505 фунтів стерлінгів ($33 200) отримав електропривід сидінь, камери кругового огляду, 13,2-дюймовий тачскрін, датчики дощу та світла.

Версія Luxury вартістю 28 000 фунтів стерлінгів ($37 900) додає панорамний дах, підігрів і вентиляцію крісел.

Jaecoo 5 багато оснащений уже в базовій версії Фото: Chery

Зі старту новий Jaecoo 5 продаватиметься із 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 145 к. с. та 204-сильною електричною установкою, а пізніше з’явиться 1,5-літровий гібрид.

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