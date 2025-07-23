На европейский рынок выходит доступный клон Range Rover от Chery (фото)

В Европе стартуют продажи Jaecoo 5 от Chery. Компактный бюджетный кроссовер в стиле Range Rover предложат в бензиновой, гибридной и электрической версиях.

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Новый Jaecoo 5 до конца лета выйдет на рынок Великобритании, а позже появится в других европейских странах. Об этом сообщает издание Autocar.

4,5-метровый китайский кроссовер Jaecoo 5 в профиль очень напоминает Range Rover Evoque и Sport: у него характерный силуэт с высокой оконной линией, большим углом наклона заднего стекла и выштамповками на боковинах.

Кроссовер напоминает модели Range Rover Фото: Chery

Сзади новый Jaecoo 5 также похож на Range Rover, а вот передняя часть авто самобытная — с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Авто имеет немалый 480-литровый багажник.

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Кроссовер Chery Jaecoo 5 довольно богато оснащен. Базовый вариант Pure за 24 505 фунтов стерлингов ($33 200) получил электропривод сидений, камеры кругового обзора, 13,2-дюймовый тачскрин, датчики дождя и света.

Версия Luxury стоимостью 28 000 фунтов стерлингов ($37 900) добавляет панорамную крышу, подогрев и вентиляцию кресел.

Jaecoo 5 богато оснащен уже в базовой версии Фото: Chery

Со старта новый Jaecoo 5 будет продаваться с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 145 л.с. и 204-сильной электрической установкой, а позже появится 1,5-литровый гибрид.

Между прочим, на европейский рынок выходит и новый Citroen C5 Aircross второго поколения.

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