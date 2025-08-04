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Авто

Недорогой внедорожник Chery оказался гибридом Land Rover Defender и Toyota Prado (фото)

iCar V27
iCar V27 — большой электрифицированный внедорожник от Chery | Фото: CarNewsChina

В Дубае презентовали новый iCar V27 от Chery. Недорогой 450-сильный внедорожник копирует сразу две известные модели мировых брендов.

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Новый Chery iCar V27 поступит в продажу в Китае с четвертого квартала 2025 года по цене от 200 000 до 250 000 юаней ($28 000 — 35 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Chery iCar V27
Задняя часть выдержана в стилистике Toyota Land Cruiser Prado 250
Фото: Chery

iCar V27 — третья модель от нового внедорожного бренда концерна Chery. Авто достигает почти 5 метров в длину и имеет знакомый дизайн, позаимствованный у известных моделей.

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Спереди новый Chery iCar V27 напоминает Land Rover Defender благодаря крупным фарам и характерной решетке радиатора. Сзади же авто очень похоже на новый Toyota Land Cruiser Prado 250 — имеет толстые стойки крыши и вертикальные фонари. Небольшой бокс на двери багажника имитирует чехол с запасным колесом.

Салон iCar V27 еще не показали, известно лишь, что авто будет иметь три ряда кресел. Зато раскрыли подробности силовых установок.

Chery iCar V27
Спереди авто напоминает Land Rover Defender
Фото: CarNewsChina

Новый Chery iCar V27 будет плагин-гибридом с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и одним или двумя электромоторами. Самый мощный вариант будет иметь 450 сил, а его запас хода на электротяге составит примерно 200 км.

Между прочим, на европейский рынок выходит клон Range Rover от Chery.

Также Фокус писал о клонах Land Rover, Renault и "Гелендвагена" на базе Suzuki Jimny.