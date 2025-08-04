Недорогой внедорожник Chery оказался гибридом Land Rover Defender и Toyota Prado (фото)

В Дубае презентовали новый iCar V27 от Chery. Недорогой 450-сильный внедорожник копирует сразу две известные модели мировых брендов.

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Новый Chery iCar V27 поступит в продажу в Китае с четвертого квартала 2025 года по цене от 200 000 до 250 000 юаней ($28 000 — 35 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Задняя часть выдержана в стилистике Toyota Land Cruiser Prado 250 Фото: Chery

iCar V27 — третья модель от нового внедорожного бренда концерна Chery. Авто достигает почти 5 метров в длину и имеет знакомый дизайн, позаимствованный у известных моделей.

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Спереди новый Chery iCar V27 напоминает Land Rover Defender благодаря крупным фарам и характерной решетке радиатора. Сзади же авто очень похоже на новый Toyota Land Cruiser Prado 250 — имеет толстые стойки крыши и вертикальные фонари. Небольшой бокс на двери багажника имитирует чехол с запасным колесом.

Салон iCar V27 еще не показали, известно лишь, что авто будет иметь три ряда кресел. Зато раскрыли подробности силовых установок.

Спереди авто напоминает Land Rover Defender Фото: CarNewsChina

Новый Chery iCar V27 будет плагин-гибридом с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и одним или двумя электромоторами. Самый мощный вариант будет иметь 450 сил, а его запас хода на электротяге составит примерно 200 км.

Между прочим, на европейский рынок выходит клон Range Rover от Chery.

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