Выпускали серийно: в интернете показали редкую копию Ferrari от General Motors (видео)
Мало кто знает, что в свое время в США производили копии Ferrari. Проект воплотили в жизнь под патронатом Pontiac: автомобили продавались дилерами бренда и даже получили официальную гарантию.
Уникальный Pontiac Fiero Mera 1988 года внешне трудно отличить от Ferrari 308 GTB. О малоизвестном серийном клоне Ferrari рассказал в видео на своем Youtube-канале автоблогер Даг ДеМуро.
Копии Ferrari на базе дешевого среднемоторного купе Pontiac Fiero были популярны в 80-х и 90-х, однако обычно это были творения небольших фирм. Это авто особенное тем, что его санкционировал крупный автопроизводитель — подразделение General Motors.
Идея создать Fiero Mera родилась у одного из американских дилеров Pontiac. Кузов, который до мельчайших деталей воспроизводил дизайн Ferrari 308 GTB, создала компания Corporate Concepts из штата Мичиган.
Салон Pontiac Fiero почти не претерпел изменений, установили только кресло Recaro для водителя. Комплектация включала центральный замок, кондиционер, электростеклоподъемники и круиз-контроль.
Авто сохранило и стандартный 2,8-литровый Pontiac V6 мощностью 135 л. с. и 5-ступенчатую механическую КПП, то есть оно было значительно медленнее оригинального суперкара Ferrari.Важно
Копии Ferrari продавались через дилерскую сеть Pontiac за 25 000 долларов с официальной гарантией. Для сравнения: цена Ferrari 308 GTB составляла 60 000 долларов.
Когда в Ferrari узнали о Pontiac Fiero Mera, то подали в суд. Проект пришлось закрыть, выпустив всего 247 авто.
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