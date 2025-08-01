Выпускали серийно: в интернете показали редкую копию Ferrari от General Motors (видео)

Мало кто знает, что в свое время в США производили копии Ferrari. Проект воплотили в жизнь под патронатом Pontiac: автомобили продавались дилерами бренда и даже получили официальную гарантию.

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Уникальный Pontiac Fiero Mera 1988 года внешне трудно отличить от Ferrari 308 GTB. О малоизвестном серийном клоне Ferrari рассказал в видео на своем Youtube-канале автоблогер Даг ДеМуро.

Копии Ferrari на базе дешевого среднемоторного купе Pontiac Fiero были популярны в 80-х и 90-х, однако обычно это были творения небольших фирм. Это авто особенное тем, что его санкционировал крупный автопроизводитель — подразделение General Motors.

Изготовлено всего 247 купе Pontiac Fiero Mera Фото: Cars and Bids

Идея создать Fiero Mera родилась у одного из американских дилеров Pontiac. Кузов, который до мельчайших деталей воспроизводил дизайн Ferrari 308 GTB, создала компания Corporate Concepts из штата Мичиган.

Авто в точности воссоздает Ferrari 308 GTB в точности воспроизводит Ferrari 308 GTB Фото: Cars and Bids

Салон Pontiac Fiero почти не претерпел изменений, установили только кресло Recaro для водителя. Комплектация включала центральный замок, кондиционер, электростеклоподъемники и круиз-контроль.

Салон Pontiac Fiero почти не изменился Фото: Cars and Bids

Авто сохранило и стандартный 2,8-литровый Pontiac V6 мощностью 135 л. с. и 5-ступенчатую механическую КПП, то есть оно было значительно медленнее оригинального суперкара Ferrari.

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Копии Ferrari продавались через дилерскую сеть Pontiac за 25 000 долларов с официальной гарантией. Для сравнения: цена Ferrari 308 GTB составляла 60 000 долларов.

Среднемоторное авто оснащено 135-сильным V6 Фото: Cars and Bids

Когда в Ferrari узнали о Pontiac Fiero Mera, то подали в суд. Проект пришлось закрыть, выпустив всего 247 авто.

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