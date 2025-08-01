Випускали серійно: в інтернеті показали рідкісну копію Ferrari від General Motors (відео)

Мало хто знає, що свого часу в США виробляли копії Ferrari. Проєкт втілили в життя під патронатом Pontiac: автомобілі продавалися дилерами бренду і навіть отримали офіційну гарантію.

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Унікальний Pontiac Fiero Mera 1988 року зовні важко відрізнити від Ferrari 308 GTB. Про маловідомий серійний клон Ferrari розповів у відео на своєму Youtube-каналі автоблогер Даг ДеМуро.

Копії Ferrari на базі дешевого середньомоторного купе Pontiac Fiero були популярними у 80-х і 90-х, проте зазвичай це були творіння невеликих фірм. Це авто особливе тим, що його санкціонував крупний автовиробник — підрозділ General Motors.

Виготовлено лише 247 купе Pontiac Fiero Mera Фото: Cars and Bids

Ідея створити Fiero Mera народилася в одного із американських дилерів Pontiac. Кузов, який до найменших деталей відтворював дизайн Ferrari 308 GTB, створила компанія Corporate Concepts зі штату Мічиган.

Авто в точності відтворює Ferrari 308 GTB Фото: Cars and Bids

Салон Pontiac Fiero майже не зазнав змін, встановили лише крісло Recaro для водія. Комплектація включала центральний замок, кондиціонер, електросклопідіймачі та круїз-контроль.

Салон Pontiac Fiero майже не змінився Фото: Cars and Bids

Авто зберегло і стандартний 2,8-літровий Pontiac V6 потужністю 135 к. с. та 5-ступінчасту механічну КПП, тобто воно було значно повільнішим за оригінальний суперкар Ferrari.

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Копії Ferrari продавали через дилерську мережу Pontiac за 25 000 доларів із офіційною гарантією. Для порівняння: ціна Ferrari 308 GTB становила 60 000 доларів.

Середнємоторне авто оснащене 135-сильним V6 Фото: Cars and Bids

Коли в Ferrari дізналися про Pontiac Fiero Mera, то подали до суду. Проєкт довелося закрити, випустивши лише 247 авто.

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