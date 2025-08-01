Випускали серійно: в інтернеті показали рідкісну копію Ferrari від General Motors (відео)
Мало хто знає, що свого часу в США виробляли копії Ferrari. Проєкт втілили в життя під патронатом Pontiac: автомобілі продавалися дилерами бренду і навіть отримали офіційну гарантію.
Унікальний Pontiac Fiero Mera 1988 року зовні важко відрізнити від Ferrari 308 GTB. Про маловідомий серійний клон Ferrari розповів у відео на своєму Youtube-каналі автоблогер Даг ДеМуро.
Копії Ferrari на базі дешевого середньомоторного купе Pontiac Fiero були популярними у 80-х і 90-х, проте зазвичай це були творіння невеликих фірм. Це авто особливе тим, що його санкціонував крупний автовиробник — підрозділ General Motors.
Ідея створити Fiero Mera народилася в одного із американських дилерів Pontiac. Кузов, який до найменших деталей відтворював дизайн Ferrari 308 GTB, створила компанія Corporate Concepts зі штату Мічиган.
Салон Pontiac Fiero майже не зазнав змін, встановили лише крісло Recaro для водія. Комплектація включала центральний замок, кондиціонер, електросклопідіймачі та круїз-контроль.
Авто зберегло і стандартний 2,8-літровий Pontiac V6 потужністю 135 к. с. та 5-ступінчасту механічну КПП, тобто воно було значно повільнішим за оригінальний суперкар Ferrari.Важливо
Копії Ferrari продавали через дилерську мережу Pontiac за 25 000 доларів із офіційною гарантією. Для порівняння: ціна Ferrari 308 GTB становила 60 000 доларів.
Коли в Ferrari дізналися про Pontiac Fiero Mera, то подали до суду. Проєкт довелося закрити, випустивши лише 247 авто.
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