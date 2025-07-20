Двоколісний суперкар: створено унікальний мотоцикл Ferrari (відео)

Опубліковано перші фото унікального мотоцикла Ferrari. Спортбайк отримав великий 400-сильний V8.

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Унікальний проєкт HF355 втілив в життя конструктор із Лос-Анджелеса Максвелл Хазан. Про мотоцикл Ferrari розповіли на сайті Carscoops.

Американський конструктор вирішив збудувати спортбайк із високооборотним 3,5-літровим V8 від культового суперкара Ferrari F355 1995 року. Потужність двигуна збільшили з 380 до приблизно 400 сил. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Також встановлено гучний кастомний вихлоп від SC Project.

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Спортбайк Ferrari HF355 отримав легкі карбонові обтікачі, проте через великий мотор він все одно доволі важкий – 267 кг. Для порівняння, новий BMW M 1000 RR важить 194 кг.

Двигун запозичили в Ferrari F355 1995 року

Утім, на 1 кг маси BMW приходиться 1,1 к. с., а в HF355 цей показник становить 1,5 к. с. Отже, мотоцикл Ferrari обіцяє бути дуже швидким. Він уже готовий і наразі проходить перші випробування. Спортбайк залишиться в одному екземплярі — його не планують випускати серійно.

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