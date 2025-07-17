Дешевший за iPhone: у Китаї випустили недорогий і потужний електроскутер (фото)

Китайський виробник електричної мототехніки Mifun презентував нову бюджетну модель. Це один із найдешевших класичних електроскутерів у світі.

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Новий електроскутер Mifun вийшов дешевшим за новий iPhone: коштує 550 доларів у роздріб та 392 долари – при замовленні оптом партії зі 150 і більше одиниць. Купити електробайк можна через маркетплейс Alibaba, повідомляє сайт Autoevolution.

Дешева модель Mifun не має назви – вказано лише, що це High Speed Electric Scooter 72v ("Високошвидкісний 72-вольтний електроскутер").

Електроскутер отримав доволі потужний 4-сильний мотор Фото: Alibaba

Mifun має типовий для електроскутерів дизайн із пластиковими панелями. Бюджетна модель навіть отримала цифровий щиток приладів та Bluetooth.

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Дешевий електроскутер доволі потужний. Mifun оснащений мотором у задньому колесі потужністю 4 к. с. (3 кВт) та здатен розвинути 80 км/год. Зазвичай навіть дещо дорожчі моделі повільніші.

Запас ходу сягає 70 км Фото: Alibaba

Сповільнюють електробайк Mifun дискові гальма спереду і ззаду, також встановлено подвійні амортизатори на обох колесах. Літієва акумуляторна батарея ємністю 20 А∙год забезпечує запас ходу до 70 км, а її зарядка займає приблизно 6 годин.

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