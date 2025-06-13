Універсальний транспорт: у продаж надійшов перший у світі летючий мотоцикл-амфібія (фото)

Китайський стартап Kuickwheel почав попередні продажі летючого мотоцикла Skyrider X6. Воно здатне пересуватися сушею, водою та повітрям.

Related video

Перший серійний летючий електробайк виявився не надто дорогим. Його ціна стартує з 498 800 юанів ($69 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Kuickwheel Skyrider X6 — одномісна триколісна капсула на колесах. Вона виготовлена з карбону й алюмінію та має велику площу скління. Вантажопідйомність становить 100 кг.

Летючий мотоцикл оснастили шістьма пропелерами

У салоні встановили кермо для їзди сушею, дисплей та джойстик для польоту. Утім, є і автопілот – він дозволяє не лише повністю автоматизований політ, але й вертикальні зліт та посадку.

Kuickwheel Skyrider X6 оснащений електромотором і здатен їхати по дорозі зі швидкістю до 70 км/год. Його герметичний кузов дозволяє долати водні перешкоди.

У салоні встановили кермо і дисплей, а також джойстик для польоту

У повітрі летючий мотоцикл пересувається завдяки шести пропелерам. Максимальна швидкість становить 72 км/год.

Важливо

Від творців Tesla: представлено найдешевший у світі електробайк за ціною iPhone (відео)

Базової напівтвердотільної батареї на 10,5 кВт∙год вистачить, на 25 хвилин польоту або поїздки на 100 км. Із більшою батареєю на 21 кВт∙год Kuickwheel Skyrider X6 може проїхати 200 км або протриматися в повітрі 40 хвилин та пролетіти 50 км.

Ціна Kuickwheel Skyrider X6 стартує з $69 000

Зарядка батареї на 80% займає 30 хвилин. У випадку несправності Kuickwheel Skyrider X6 може спуститися на землю з парашутом.

Власники Kuickwheel Skyrider X6 повинні пройти льотні курси та отримати ліцензію пілота, що обійдеться приблизно в $6900. Щорічне утримання летючого мотоцикла коштуватиме 2800-4200 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що на європейський ринок вийшов кращий китайський спортбайк.

Також ми писали про дешевий електромобіль Renault із дроном на даху.