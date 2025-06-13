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Універсальний транспорт: у продаж надійшов перший у світі летючий мотоцикл-амфібія (фото)

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Kuickwheel Skyrider X6 — триколісна летюча амфібія

Китайський стартап Kuickwheel почав попередні продажі летючого мотоцикла Skyrider X6. Воно здатне пересуватися сушею, водою та повітрям.

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Перший серійний летючий електробайк виявився не надто дорогим. Його ціна стартує з 498 800 юанів ($69 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Kuickwheel Skyrider X6 — одномісна триколісна капсула на колесах. Вона виготовлена з карбону й алюмінію та має велику площу скління. Вантажопідйомність становить 100 кг.

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Летючий мотоцикл оснастили шістьма пропелерами

У салоні встановили кермо для їзди сушею, дисплей та джойстик для польоту. Утім, є і автопілот – він дозволяє не лише повністю автоматизований політ, але й вертикальні зліт та посадку.

Kuickwheel Skyrider X6 оснащений електромотором і здатен їхати по дорозі зі швидкістю до 70 км/год. Його герметичний кузов дозволяє долати водні перешкоди.

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У салоні встановили кермо і дисплей, а також джойстик для польоту

У повітрі летючий мотоцикл пересувається завдяки шести пропелерам. Максимальна швидкість становить 72 км/год.

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Базової напівтвердотільної батареї на 10,5 кВт∙год вистачить, на 25 хвилин польоту або поїздки на 100 км. Із більшою батареєю на 21 кВт∙год Kuickwheel Skyrider X6 може проїхати 200 км або протриматися в повітрі 40 хвилин та пролетіти 50 км.

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Ціна Kuickwheel Skyrider X6 стартує з $69 000

Зарядка батареї на 80% займає 30 хвилин. У випадку несправності Kuickwheel Skyrider X6 може спуститися на землю з парашутом.

Власники Kuickwheel Skyrider X6 повинні пройти льотні курси та отримати ліцензію пілота, що обійдеться приблизно в $6900. Щорічне утримання летючого мотоцикла коштуватиме 2800-4200 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що на європейський ринок вийшов кращий китайський спортбайк.

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