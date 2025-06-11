Доступний електрокар Renault перетворили на незвичне авто для зони стихійного лиха (фото)

Новий Renault 4 E-Tech отримав нестандартну модифікацію vision 4rescue. Бюджетний електрокросовер перетворили на авто для рятувальників.

Related video

Подробиці цікавого проєкту розкрили на офіційному сайті Renault.

Електрокросовер Renault 4 E-Tech vision 4rescue презентували на виставці Viva Technology в Парижі. У створенні авто брали участь представники пожежної охорони Франції.

Кросовер отримав повнопривідну установку Фото: Renault

Новий Renault 4 E-Tech у версії vision 4rescue створений для використання в зоні стихійного лиха. Електрокар може виконувати роль мобільного командного пункту рятувальників.

Важливо

З дверима як у Lamborghini: на ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото)

На даху Renault 4 встановили великий контейнер, з якого вилітають дрони. Для них розробили спеціальне програмне забезпечення. У багажнику авто розкладається спеціальний пункт управління безпілотниками, також там є відсік для спеціального спорядження.

У багажнику встановили комп'ютер для керування дронами Фото: Renault

Електромобіль Renault 4 E-Tech пофарбували в кольори французьких пожежних авто та отримав проблискові маячки і сирену. Крім того, з’явився жовтий пластиковий декор, надрукований на 3D-принтері.

Між іншим, це вже другий концептуальний електромобіль Renault 4 із повним приводом, адже нещодавно дебютувала екстремальна позашляхова версія кросовера. Отже, варто очікувати серійного повнопривідного Renault 4 E-Tech.

Також Фокус розповідав, що в РФ логотип Renault хочуть прирівняти до фашистської символіки.