Доступний електрокар Renault перетворили на незвичне авто для зони стихійного лиха (фото)
Новий Renault 4 E-Tech отримав нестандартну модифікацію vision 4rescue. Бюджетний електрокросовер перетворили на авто для рятувальників.
Подробиці цікавого проєкту розкрили на офіційному сайті Renault.
Електрокросовер Renault 4 E-Tech vision 4rescue презентували на виставці Viva Technology в Парижі. У створенні авто брали участь представники пожежної охорони Франції.
Новий Renault 4 E-Tech у версії vision 4rescue створений для використання в зоні стихійного лиха. Електрокар може виконувати роль мобільного командного пункту рятувальників.Важливо
На даху Renault 4 встановили великий контейнер, з якого вилітають дрони. Для них розробили спеціальне програмне забезпечення. У багажнику авто розкладається спеціальний пункт управління безпілотниками, також там є відсік для спеціального спорядження.
Електромобіль Renault 4 E-Tech пофарбували в кольори французьких пожежних авто та отримав проблискові маячки і сирену. Крім того, з’явився жовтий пластиковий декор, надрукований на 3D-принтері.
Між іншим, це вже другий концептуальний електромобіль Renault 4 із повним приводом, адже нещодавно дебютувала екстремальна позашляхова версія кросовера. Отже, варто очікувати серійного повнопривідного Renault 4 E-Tech.
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