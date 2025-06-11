Доступный электрокар Renault превратили в необычное авто для зоны стихийного бедствия (фото)
Новый Renault 4 E-Tech получил нестандартную модификацию vision 4rescue. Бюджетный электрокроссовер превратили в авто для спасателей.
Подробности интересного проекта раскрыли на официальном сайте Renault.
Электрокроссовер Renault 4 E-Tech vision 4rescue презентовали на выставке Viva Technology в Париже. В создании авто принимали участие представители пожарной охраны Франции.
Новый Renault 4 E-Tech в версии vision 4rescue создан для использования в зоне стихийного бедствия. Электрокар может выполнять роль мобильного командного пункта спасателей.Важно
На крыше Renault 4 установили большой контейнер, из которого вылетают дроны. Для них разработали специальное программное обеспечение. В багажнике авто раскладывается специальный пункт управления беспилотниками, также там есть отсек для специального снаряжения.
Электромобиль Renault 4 E-Tech покрасили в цвета французских пожарных авто и получил проблесковые маячки и сирену. Кроме того, появился желтый пластиковый декор, напечатанный на 3D-принтере.
Между прочим, это уже второй концептуальный электромобиль Renault 4 с полным приводом, ведь недавно дебютировала экстремальная внедорожная версия кроссовера. Так что стоит ожидать серийного полноприводного Renault 4 E-Tech.
Также Фокус рассказывал, что в РФ логотип Renault хотят приравнять к фашистской символике.