Доступный электрокар Renault превратили в необычное авто для зоны стихийного бедствия (фото)

Новый Renault 4 E-Tech получил нестандартную модификацию vision 4rescue. Бюджетный электрокроссовер превратили в авто для спасателей.

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Подробности интересного проекта раскрыли на официальном сайте Renault.

Электрокроссовер Renault 4 E-Tech vision 4rescue презентовали на выставке Viva Technology в Париже. В создании авто принимали участие представители пожарной охраны Франции.

Кроссовер получил полноприводную установку Фото: Renault

Новый Renault 4 E-Tech в версии vision 4rescue создан для использования в зоне стихийного бедствия. Электрокар может выполнять роль мобильного командного пункта спасателей.

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На крыше Renault 4 установили большой контейнер, из которого вылетают дроны. Для них разработали специальное программное обеспечение. В багажнике авто раскладывается специальный пункт управления беспилотниками, также там есть отсек для специального снаряжения.

В багажнике установили компьютер для управления дронами Фото: Renault

Электромобиль Renault 4 E-Tech покрасили в цвета французских пожарных авто и получил проблесковые маячки и сирену. Кроме того, появился желтый пластиковый декор, напечатанный на 3D-принтере.

Между прочим, это уже второй концептуальный электромобиль Renault 4 с полным приводом, ведь недавно дебютировала экстремальная внедорожная версия кроссовера. Так что стоит ожидать серийного полноприводного Renault 4 E-Tech.

Также Фокус рассказывал, что в РФ логотип Renault хотят приравнять к фашистской символике.