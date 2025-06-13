Универсальный транспорт: в продажу поступил первый в мире летающий мотоцикл-амфибия (фото)

Китайский стартап Kuickwheel начал предварительные продажи летающего мотоцикла Skyrider X6. Оно способно передвигаться по суше, воде и воздуху.

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Первый серийный летающий электробайк оказался не слишком дорогим. Его цена стартует с 498 800 юаней ($69 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Kuickwheel Skyrider X6 — одноместная трехколесная капсула на колесах. Она изготовлена из карбона и алюминия и имеет большую площадь остекления. Грузоподъемность составляет 100 кг.

Летающий мотоцикл оснастили шестью пропеллерами

В салоне установили руль для езды по суше, дисплей и джойстик для полета. Впрочем, есть и автопилот — он позволяет не только полностью автоматизированный полет, но и вертикальные взлет и посадку.

Kuickwheel Skyrider X6 оснащен электромотором и способен ехать по дороге со скоростью до 70 км/ч. Его герметичный кузов позволяет преодолевать водные препятствия.

В салоне установили руль и дисплей, а также джойстик для полета

В воздухе летающий мотоцикл передвигается благодаря шести пропеллерам. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

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Базовой полутвердотельной батареи на 10,5 кВт∙ч хватит на 25 минут полета или поездки на 100 км. С большей батареей на 21 кВт∙ч Kuickwheel Skyrider X6 может проехать 200 км или продержаться в воздухе 40 минут и пролететь 50 км.

Цена Kuickwheel Skyrider X6 стартует с $69 000

Зарядка батареи на 80% занимает 30 минут. В случае неисправности Kuickwheel Skyrider X6 может спуститься на землю с парашютом.

Владельцы Kuickwheel Skyrider X6 должны пройти летные курсы и получить лицензию пилота, что обойдется примерно в $6900. Ежегодное содержание летающего мотоцикла будет стоить 2800-4200 долларов.

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