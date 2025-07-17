Дешевле iPhone: в Китае выпустили недорогой и мощный электроскутер (фото)

Китайский производитель электрической мототехники Mifun презентовал новую бюджетную модель. Это один из самых дешевых классических электроскутеров в мире.

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Новый электроскутер Mifun вышел дешевле нового iPhone: стоит 550 долларов в розницу и 392 доллара — при заказе оптом партии из 150 и более единиц. Купить электробайк можно через маркетплейс Alibaba, сообщает сайт Autoevolution.

Дешевая модель Mifun не имеет названия — указано лишь, что это High Speed Electric Scooter 72v ("Высокоскоростной 72-вольтовый электроскутер").

Электроскутер получил довольно мощный 4-сильный мотор Фото: CNBC

Mifun имеет типичный для электроскутеров дизайн с пластиковыми панелями. Бюджетная модель даже получила цифровой щиток приборов и Bluetooth.

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Дешевый электроскутер довольно мощный. Mifun оснащен мотором в заднем колесе мощностью 4 л. с. (3 кВт) и способен развить 80 км/ч. Обычно даже несколько более дорогие модели медленнее.

Запас хода достигает 70 км Фото: CNBC

Замедляют электробайк Mifun дисковые тормоза спереди и сзади, также установлены двойные амортизаторы на обоих колесах. Литиевая аккумуляторная батарея емкостью 20 А∙ч обеспечивает запас хода до 70 км, а ее зарядка занимает примерно 6 часов.

Между прочим, недавно презентовали самый дешевый в мире электромотоцикл. Его разработал один из создателей Tesla.

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