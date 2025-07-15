Представлен недорогой грузовой электробайк с запасом хода более 100 км (фото)

Китайский производитель электробайков Luckeep презентовал новую модель X5 Lite. Это один из самых доступных грузовых электровелосипедов на рынке.

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Новый Luckeep X5 Lite стоит от 1200 долларов и официально продается в США и ЕС. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электрический велосипед Luckeep X5 Lite получил прочную стальную раму. Он весит 45 кг и рассчитан на нагрузку 155 кг. Для перевозки грузов предусмотрен задний багажник, который при желании можно заменить на кресло или сиденье для перевозки детей.

Электробайк можно оснастить багажником или задним креслом

Недорогой электробайк Luckeep X5 Lite получил светодиодную оптику, цифровой щиток приборов и функцию запуска со смартфона (с помощью NFC).

Новый Luckeep X5 Lite довольно мощный, ведь оснащен электромотором на 2 л. с. (1,4 кВт) и 80 Н∙м. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Конечно же, есть и педальный привод, причем с 7 передачами.

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Батарея емкостью 0,96 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 113 км. Грузовой электровелосипед Luckeep X5 Lite получил усиленную подвеску с мощными амортизаторами, толстые шины и дисковые тормоза.

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