Развивает 80 км/ч: в США создали сверхмощный горный электробайк (видео)
Американский производитель электробайков Nireeka презентовал новую горную модель Spectrx. Это один из самых мощных серийных электровелосипедов в мире.
Новый Nireeka Spectrx поступает в продажу по цене от 3099 долларов. О нем рассказали на официальном сайте производителя.
Электровелосипед Nireeka Spectrx оснащен нетипично мощным мотором на 8 л. с. (6 кВт) и 280 Н∙м. Максимальная скорость составляет 80 км/ч — больше, чем у многих электроскутеров.
Конечно же, сохранен и педальный привод. Аккумуляторная батарея Samsung емкостью 1,26 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 120 км.Важно
Nireeka Spectrx подготовлен к бездорожью, ведь получил усиленную подвеску с рабочим ходом 140 мм. Амортизаторы (они установлены спереди и сзади) являются регулируемыми, а гидравлические дисковые тормоза дополнили ABS.
Электрический велосипед имеет карбоновую раму, поэтому весит всего 30 кг. Он получил цифровой щиток приборов и диодные фары, также можно выбрать из двух видов 26-дюймовых внедорожных шин.
Кроме того, за доплату можно выбрать улучшенные тормоза, быстрое зарядное устройство, дополнительную батарею и указатели поворотов.
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