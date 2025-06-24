Посвящено чемпиону: в Италии создали мотоцикл по цене Porsche Cayenne (фото)

Презентован новый мотоцикл MV Agusta Superveloce 1000 Ago. Эксклюзивный лимитированный спортбайк стоит 83 000 евро — как новый Porsche Cayenne.

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MV Agusta славится своими дорогими спортивными мотоциклами. Конкретно этот байк посвятили 83-летию 15-кратного чемпиона мира по мотогонкам Джакомо Агостини. Подробности мотоцикла раскрыли на сайте MV Agusta.

Спортбайк посвятили легендарному мотогонщику Джакомо Агостини

Всего изготовят всего 83 MV Agusta Superveloce 1000 Ago. В дизайне мотоцикла сравниваются черты ретростиля вроде круглой фары и современные элементы — такие, как карбоновые обтекатель, винглеты и подножки.

Мотоцикл оснащен 1,0-литровым 208-сильным двигателем

Спортбайк MV Agusta покрасили в цвета гоночного мотоцикла Джакомо Агостини. Его сиденья обшили алькантарой, а на баке установили золотую табличку с серийным номером модели.

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В комплекте с мотоциклом идут кастомные кожаный костюм и шлем. Ключ украсили латунным логотипом.

На баке установлена золотая табличка с серийным номером байка

Новый MV Agusta Superveloce 1000 Ago оснащен 1,0-литровым четырехцилиндровым двигателем на 208 л.с. при 13 000 об/мин и 117 Нм при 11 000 об/мин. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Спортбайк получил выхлоп Akrapovic, электронную подвеску от Öhlins и набор режимов езды.

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