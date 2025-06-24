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Авто

Присвячено чемпіону: в Італії створили мотоцикл за ціною Porsche Cayenne (фото)

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MV Agusta Superveloce 1000 Ago випустять лімітованою серією

Презентовано новий мотоцикл MV Agusta Superveloce 1000 Ago. Ексклюзивний лімітований спортбайк коштує 83 000 євро — як новий Porsche Cayenne.

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MV Agusta славиться своїми дорогими спортивними мотоциклами. Конкретно цей байк присвятили 83-річчю 15-разового чемпіона світу з мотоперегонів Джакомо Агостіні. Подробиці мотоцикла розкрили на сайті MV Agusta.

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Спортбайк присвятили легендарному мотогонщику Джакомо Агостіні

Усього виготовлять лише 83 MV Agusta Superveloce 1000 Ago. У дизайні мотоцикла порівнюються риси ретростилю на кшталт круглої фари та сучасні елементи – такі, як карбонові обтікач, вінглети та підніжки.

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Мотоцикл оснащений 1,0-літровим 208-сильним двигуном

Спортбайк MV Agusta пофарбували в кольори гоночного мотоцикла Джакомо Агостіні. Його сидіння обшили алькантарою, а на баку встановили золоту табличку із серійним номером моделі.

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У комплекті з мотоциклом ідуть кастомні шкіряний костюм та шолом. Ключ прикрасили латунним логотипом.

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На баку встановлено золоту табличку із серійним номером байка

Новий MV Agusta Superveloce 1000 Ago оснащений 1,0-літровим чотирициліндровим двигуном на 208 к. с. при 13 000 об/хв та 117 Нм при 11 000 об/хв. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Спортбайк отримав вихлоп Akrapovic, електронну підвіску від Öhlins та набір режимів їзди.

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