Розвиває 80 км/год: у США створили надпотужний гірський електробайк (відео)
Американський виробник електробайків Nireeka презентував нову гірську модель Spectrx. Це один із найпотужніших серійних електровелосипедів у світі.
Новий Nireeka Spectrx надходить у продаж за ціною від 3099 доларів. Про нього розповіли на офіційному сайті виробника.
Електровелосипед Nireeka Spectrx оснащений нетипово потужним мотором на 8 к. с. (6 кВт) та 280 Н∙м. Максимальна швидкість становить 80 км/год – більше, аніж у багатьох електроскутерів.
Звісно ж, збережено і педальний привід. Акумуляторна батарея Samsung ємністю 1,26 кВт∙год забезпечує запас ходу в 120 км.Важливо
Nireeka Spectrx підготовлений до бездоріжжя, адже отримав посилену підвіску із робочим ходом 140 мм. Амортизатори (вони встановлені спереу та ззаду) є регульованими, а гідравлічні дискові гальма доповнили ABS.
Електричний велосипед має карбонову раму, тому важить лише 30 кг. Він отримав цифровий щиток приладів та діодні фари, також можна обрати із двох видів 26-дюймових позашляхових шин.
Крім того, за доплату можна вибрати покращені гальма, швидкий зарядний пристрій, додаткову батарею та вказівники поворотів.
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