Запас ходу — понад 100 км: у США створили недорогий гірський електробайк з карбону (відео)
Американський виробник електровелосипедів Urtopia презентував нову модель Joy Carbon. Електробайк підготовлений до бездоріжжя.
Електричний гірський велосипед Urtopia Joy Carbon коштує 1800 доларів і є однією з найдоступніших карбонових моделей на ринку. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Із карбону виготовлено раму Urtopia Joy Carbon. Завдяки цьому електровелосипед міцніший та на 30% легший за алюмінієві аналоги (важить 20 кг), а також витримує навантаження в 150 кг. Його можна доповнити двома багажниками або дитячим кріслом. Комплектація включає невеликий цифровий щиток приладів.
Для їзди бездоріжжям електровелосипед Urtopia Joy Carbon отримав 20-дюймові позашляхові шини та посилену передню підвіску з амортизаторами та робочим ходом 50 мм.
Електромотор на 1 к. с. (750 Вт) та 60 Н∙м розганяє електробайк до 40 км/год. Велосипед оснастили 8-ступінчастою коробкою передач і, звісно ж, зберегли педальний привід.
Карбонова рама також дозволила встановити доволі велику батарею ємністю 529 Вт∙год. Запас ходу Urtopia Joy Carbon становить 113 км.
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