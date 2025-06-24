Запас ходу — понад 100 км: у США створили недорогий гірський електробайк з карбону (відео)

Американський виробник електровелосипедів Urtopia презентував нову модель Joy Carbon. Електробайк підготовлений до бездоріжжя.

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Електричний гірський велосипед Urtopia Joy Carbon коштує 1800 доларів і є однією з найдоступніших карбонових моделей на ринку. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Із карбону виготовлено раму Urtopia Joy Carbon. Завдяки цьому електровелосипед міцніший та на 30% легший за алюмінієві аналоги (важить 20 кг), а також витримує навантаження в 150 кг. Його можна доповнити двома багажниками або дитячим кріслом. Комплектація включає невеликий цифровий щиток приладів.

Завдяки карбоновій рамі електровелосипед вийшов легким

Для їзди бездоріжжям електровелосипед Urtopia Joy Carbon отримав 20-дюймові позашляхові шини та посилену передню підвіску з амортизаторами та робочим ходом 50 мм.

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Електромотор на 1 к. с. (750 Вт) та 60 Н∙м розганяє електробайк до 40 км/год. Велосипед оснастили 8-ступінчастою коробкою передач і, звісно ж, зберегли педальний привід.

Електровелосипед витримує навантаження в 150 кг

Карбонова рама також дозволила встановити доволі велику батарею ємністю 529 Вт∙год. Запас ходу Urtopia Joy Carbon становить 113 км.

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