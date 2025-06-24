Запас хода — более 100 км: в США создали недорогой горный электробайк из карбона (видео)
Американский производитель электровелосипедов Urtopia презентовал новую модель Joy Carbon. Электробайк подготовлен к бездорожью.
Электрический горный велосипед Urtopia Joy Carbon стоит 1800 долларов и является одной из самых доступных карбоновых моделей на рынке. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Из карбона изготовлена рама Urtopia Joy Carbon. Благодаря этому электровелосипед прочнее и на 30% легче алюминиевых аналогов (весит 20 кг), а также выдерживает нагрузку в 150 кг. Его можно дополнить двумя багажниками или детским креслом. Комплектация включает небольшой цифровой щиток приборов.
Для езды по бездорожью электровелосипед Urtopia Joy Carbon получил 20-дюймовые внедорожные шины и усиленную переднюю подвеску с амортизаторами и рабочим ходом 50 мм.
Электромотор на 1 л. с. (750 Вт) и 60 Н∙м разгоняет электробайк до 40 км/ч. Велосипед оснастили 8-ступенчатой коробкой передач и, конечно же, сохранили педальный привод.
Карбоновая рама также позволила установить довольно большую батарею емкостью 529 Вт∙ч. Запас хода Urtopia Joy Carbon составляет 113 км.
Ранее Фокус рассказывал о первом электробайке Skoda с авангардным дизайном.
Также мы писали об электрическом летающем мотоцикле-амфибии.