Запас хода — более 100 км: в США создали недорогой горный электробайк из карбона (видео)

Американский производитель электровелосипедов Urtopia презентовал новую модель Joy Carbon. Электробайк подготовлен к бездорожью.

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Электрический горный велосипед Urtopia Joy Carbon стоит 1800 долларов и является одной из самых доступных карбоновых моделей на рынке. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Из карбона изготовлена рама Urtopia Joy Carbon. Благодаря этому электровелосипед прочнее и на 30% легче алюминиевых аналогов (весит 20 кг), а также выдерживает нагрузку в 150 кг. Его можно дополнить двумя багажниками или детским креслом. Комплектация включает небольшой цифровой щиток приборов.

Благодаря карбоновой раме электровелосипед получился легким

Для езды по бездорожью электровелосипед Urtopia Joy Carbon получил 20-дюймовые внедорожные шины и усиленную переднюю подвеску с амортизаторами и рабочим ходом 50 мм.

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Электромотор на 1 л. с. (750 Вт) и 60 Н∙м разгоняет электробайк до 40 км/ч. Велосипед оснастили 8-ступенчатой коробкой передач и, конечно же, сохранили педальный привод.

Электровелосипед выдерживает нагрузку в 150 кг

Карбоновая рама также позволила установить довольно большую батарею емкостью 529 Вт∙ч. Запас хода Urtopia Joy Carbon составляет 113 км.

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