Представлено недорогий вантажний електробайк із запасом ходу понад 100 км (фото)

Китайський виробник електробайків Luckeep презентував нову модель X5 Lite. Це один із найдоступніших вантажних електровелосипедів на ринку.

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Новий Luckeep X5 Lite коштує від 1200 доларів і офіційно продається в США та ЄС. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електричний велосипед Luckeep X5 Lite отримав міцну сталеву раму. Він важить 45 кг і розрахований на навантаження 155 кг. Для перевезення вантажів передбачений задній багажник, який за бажання можна замінити на крісло або сидіння для перевезення дітей.

Електробайк можна оснастити багажником або заднім кріслом

Недорогий електробайк Luckeep X5 Lite отримав світлодіодну оптику, цифровий щиток приладів та функцію запуску зі смартфону (з допомогою NFC).

Новий Luckeep X5 Lite доволі потужний, адже оснащений електромотором на 2 к. с. (1,4 кВт) та 80 Н∙м. Максимальна швидкість становить 45 км/год. Звісно ж, є і педальний привід, причому із 7 передачами.

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Батарея ємністю 0,96 кВт∙год забезпечує запас ходу в 113 км. Вантажний електровелосипед Luckeep X5 Lite отримав посилену підвіску з потужними амортизаторами, товсті шини та дискові гальма.

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